Chau control anual: uno por uno, los cambios clave que aplicó el Gobierno a la VTV y los nuevos plazos del trámite

El Gobierno nacional aceleró a fondo con la reforma de la Verificación Técnica Vehicular (VTV) y modificó un punto neurálgico que golpea directo en la rutina y el bolsillo de los conductores: la periodicidad de los controles.

A través de la Resolución 32/2026 publicada este miércoles en el Boletín Oficial, el Ministerio de Economía oficializó un nuevo esquema que estira los plazos de vigencia de la oblea y entierra el viejo sistema de revisión anual para los autos más nuevos.

La medida busca desarmar un esquema que el Ejecutivo calificó de “cerrado, fragmentado y burocrático”. Con la creación del nuevo Registro Nacional de Talleres de Inspección Técnica de Vehículos, el trámite ya no será exclusivo de las plantas estatales o concesiones únicas. Ahora, cualquier taller independiente, concesionario o importador que se registre digitalmente a través de la plataforma TAD podrá emitir el certificado obligatorio.

El nuevo calendario de la VTV: ¿Cada cuánto hay que hacerla?

La letra chica del decreto trajo alivio para los propietarios de vehículos particulares. Las exigencias técnicas de seguridad vial siguen siendo estrictas, pero las fechas de vencimiento se flexibilizan según el modelo del auto.

Así quedó el nuevo cronograma oficial para pasar por el taller:

Autos particulares 0 KM: la primera revisión obligatoria se patea para adelante. Ahora tocará recién a los 5 años del patentamiento .

la primera revisión obligatoria se patea para adelante. Ahora tocará recién . Vehículos de hasta 10 años de antigüedad: la oblea tendrá más aire. El control obligatorio deberá realizarse cada 24 meses (dos años) .

la oblea tendrá más aire. El control obligatorio deberá realizarse . Vehículos con más de 10 años de antigüedad: para los modelos más viejos no hay cambios; la revisión se mantiene de forma anual (cada 12 meses) .

para los modelos más viejos no hay cambios; la revisión se mantiene de forma . Transporte de carga y pasajeros: la primera inspección se exige a los 12 meses de fabricación y los controles posteriores se repetirán obligatoriamente cada 12 meses, sin importar la antigüedad.

Toda la información de las inspecciones quedará centralizada en una nueva base informática nacional controlada por la Subsecretaría de Transporte Automotor. Esto permitirá que la policía y los agentes de tránsito verifiquen de forma online la trazabilidad de la oblea, garantizando la interoperabilidad entre diferentes provincias.

Para garantizar que haya suficientes opciones y evitar las colas eternas que colapsaban el sistema, la Secretaría de Transporte implementará un mecanismo de aprobación automática.

Si un taller mecánico de barrio presenta la declaración jurada con los requisitos técnicos exigidos y el Gobierno no responde dentro de los plazos fijados por la administración, el comercio obtendrá una habilitación provisoria automática para empezar a operar de inmediato, quedando sujeto a auditorías posteriores.