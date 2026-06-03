Reservas de pasajes gratis por discapacidad: cómo gestionar el proceso tras los recientes cambios

Tras la reciente eliminación de las compensaciones estatales a las empresas de micros en Argentina, surgió una lógica incertidumbre entre los usuarios sobre la continuidad de los beneficios sociales, sobre todo para los viajantes con discapacidad o trasplantados.

Sin embargo, el marco normativo nacional es taxativo: la obligatoriedad de otorgar pasajes para personas con discapacidad sin costo alguno se mantiene inalterable, ya que el derecho está blindado por leyes nacionales que trascienden las decisiones administrativas sobre subsidios.

La vigencia de la ley y el rol de la CNRT en los pasajes para personas con discapacidad

Aunque el Estado nacional dejó de girar fondos directos a las cámaras empresarias para cubrir estos traslados, la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) mantiene su rol de autoridad de aplicación y control. La normativa vigente establece que las empresas deben absorber la operatividad de los boletos gratuitos, como parte de sus obligaciones de concesión.

La fiscalización hoy es más rigurosa para evitar que la desregulación del sector derive en una vulneración de derechos, por eso la CNRT supervisa que cada unidad cumpla con el cupo mínimo de plazas destinadas a personas con discapacidad y trasplantados, garantizando que el acceso al transporte sea equitativo en todo el territorio argentino.

Paso a paso: cómo gestionar la reserva de pasajes para personas con discapacidad

Para asegurar la transparencia y el orden en la asignación de plazas, el Estado mantiene activos sus canales de gestión.

Los usuarios que posean el Certificado Único de Discapacidad (CUD) o credencial del INCUCAI cuentan con dos vías principales para tramitar sus pasajes para personas con discapacidad:

Gestión online (prioritaria): a través del Sistema Web de Reserva de Pasajes de la CNRT, el usuario puede realizar la solicitud de forma autónoma. El sistema cruza datos en tiempo real con la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) para validar la vigencia del beneficio. Se requiere una antelación mínima de 48 horas.

(prioritaria): a través del Sistema Web de Reserva de Pasajes de la CNRT, el usuario puede realizar la solicitud de forma autónoma. El sistema cruza datos en tiempo real con la para validar la vigencia del beneficio. Se requiere una antelación mínima de 48 horas. Trámite presencial : el beneficiario puede acudir a la boletería de la empresa elegida con su DNI y certificado (físico o digital vía Mi Argentina). Es fundamental realizarlo al menos 48 horas antes de la partida.

: el beneficiario puede acudir a la boletería de la empresa elegida con su DNI y certificado (físico o digital vía Mi Argentina). Es fundamental realizarlo al menos 48 horas antes de la partida. Casos especiales: para pacientes con credencial del INCUCAI, la normativa ofrece mayor flexibilidad, permitiendo solicitar el ticket el mismo día del viaje, siempre que el micro cuente con disponibilidad de plazas.

Qué hacer ante el incumplimiento en la entrega de pasajes para personas con discapacidad

En caso de que una empresa de transporte niegue el servicio o alegue falta de cupo de forma injustificada, la CNRT dispone de canales de denuncia inmediata.

El organismo oficial recomienda solicitar un comprobante de la negativa, o realizar el reclamo a través del 0800-333-0300. La transparencia en el sistema de reservas digitales es, hoy, la mayor herramienta de protección para que los pasajes para personas con discapacidad sigan siendo un derecho efectivo y no solo una declaración de principios.