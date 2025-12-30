Cambios por Año Nuevo: cómo funcionará la recolección de residuos en Bariloche, los horarios

La recolección de residuos tendrá cambios el martes 31 de diciembre en Bariloche y se suspenderá por completo el miércoles 1 de enero, en una medida que apunta a ordenar la ciudad durante las celebraciones de Año Nuevo.

Qué días habrá servicio, en qué horarios y cuándo no sacar la basura en Bariloche

La Municipalidad recordó el esquema especial de recolección previsto para los últimos días de diciembre. La Dirección de Recolección de Residuos detalló cómo funcionará cada turno y qué zonas tendrán cambios en los recorridos habituales.

El martes 31 de diciembre, el turno mañana funcionará de manera normal, sin alteraciones en los trayectos. En cambio, el turno noche adelantará su recorrido para cubrir sectores puntuales de la ciudad.

El servicio se retomará con normalidad en los días posteriores al feriado. (foto de archivo)

El servicio nocturno se realizará entre las 13 y las 18 en las zonas de Centro, barrio Lera, Mutisias, Ñireco y 270 Viviendas. La modificación busca anticiparse a la baja circulación de personal durante la noche del 31.

Zonas especiales y un día sin recolección en toda la ciudad

En el caso de los contenedores automáticos, el retiro de residuos se realizará en el turno tarde, a partir de las 14. En tanto, las zonas de Los Coihues y Catedral mantendrán su horario normal, sin modificaciones en el cronograma.

Desde el Municipio se remarcó que el miércoles 1 de enero no habrá servicio de recolección en ningún sector de la ciudad.

Ante esta situación, se solicitó a vecinos y comerciantes no sacar los residuos a la vía pública durante el feriado. También se advirtió sobre posibles obstrucciones de pluviales si los residuos quedan expuestos en la calle. El servicio se retomará con normalidad en los días posteriores al feriado.

Cierre de cajas municipales en Bariloche este martes: los motivos

Además, se comunicó que este martes no habrá atención en las cajas municipales debido al cierre del Ejercicio Contable 2025. Durante toda la jornada no se podrán realizar pagos de manera presencial en ninguna dependencia de la ciudad.

La Municipalidad informó que se llevará adelante un corte integral del sistema PGM, una medida técnica necesaria para completar el balance administrativo de las cuentas públicas correspondientes al año 2025. Por este motivo, no estarán habilitadas las cajas para el cobro de tasas o servicios.

La interrupción alcanzará al Palacio Municipal, las oficinas de Mitre, las Delegaciones y los Centros de Atención descentralizados de los barrios. El Municipio recordó que la plataforma de autogestión seguirá operativa y permitirá realizar pagos de forma online a través del sitio oficial