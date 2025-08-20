Cómo honrar a Ceferino Namuncurá: oraciones, ofrendas y promesas en su nombre

A fines de agosto, miles de fieles se congregan en Chimpay, Río Negro, para honrar a Ceferino Namuncurá, el beato patagónico. Durante las celebraciones de su natalicio, los devotos acuden para pedirle milagros y favores, confiando en su intercesión. Descubrí acá qué le solicitan y cómo elevar una oración en su nombre.

¿Qué se le pide a Ceferino Namuncurá?

Cada año, a Ceferino Namuncurá se le piden diversas cosas para que intermedie ante Dios. Estas gracias están apuntadas a:

Atención de la salud.

Milagros para la vida.

Resolución de problemas económicos.

Acompañamiento para los estudiantes.

Causas imposibles.

La intervención de Ceferino Namuncurá ante Dios es considerada una de las más potentes, según los fieles, por lo que suelen hacérsele promesas, alcanzarle ofrendas y se acompaña su peregrinación a Chimpay, en una travesía de varios días a pie o a caballo.

¿Cuál es la oración para Ceferino Namuncurá?

El pedido de intervención para Ceferino Namuncurá puede acompañarse con imágenes alusivas, estampitas, ofrendas, figuras de caucho, velas, esencias o sahumerios y medallas del santo de la Patagonia.

Además, se puede elevar la siguiente oración para Ceferino Namuncurá:

Señor Jesús,

te damos gracias por haber llamado a la vida y a la fe

al peñi Ceferino, hijo de los pueblos originarios de América del Sur.

Él, alimentándose con el Pan de Vida,

supo responderte, con un corazón entero,

viviendo siempre como discípulo y misionero del Reino.

Él quiso ser útil a su gente, abrazando tu Evangelio

y tomando cada día su cruz para seguirte

en los humildes hechos de la vida cotidiana.

Te pedimos por su intercesión que te acuerdes

de los que todavía peregrinamos en este mundo.

(pedimos en silencio las intenciones para mejorar su salud y la de su familia)

Que también nosotros podamos aprender de él:

su amor decidido a la familia y a la tierra,

la entrega generosa y alegre a todos los hermanos,

su espíritu de reconciliación y comunión.



Para que un día celebremos

junto a él y todos los santos

la Pascua eterna del cielo.

Amén.