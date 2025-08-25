Agenda oficial para honrar a Ceferino Namuncurá: eventos en Chimpay del 26 al 31 de agosto 2025

Miles de fieles de toda la Patagonia honran la memoria de Ceferino Namuncurá, en una serie de celebraciones que arrancan este martes 26 de agosto 2025. Las actividades conmemorativas de su natalicio se llevarán a cabo durante toda la última semana de agosto en Chimpay, su ciudad de origen.

A continuación, hacemos un repaso por la agenda oficial completa para acompañar los homenajes a Ceferino Namuncurá.

¿Cuándo se celebra a Ceferino Namuncurá?

Cada 26 de agosto se celebra el natalicio de Ceferino Namuncurá, en Chimpay. Por esa razón, la ciudad de Río Negro se viste de fiesta durante esa semana del mes para conmemorarlo.

En ese marco, los fieles que siguen al santo de la Patagonia suelen pedirle por causas personales, agradecerle y llevar ofrendas para recordar a Ceferino, como gesto de fidelidad y cariño a su figura.

Además de las actividades centrales popularmente conocidas, el día del natalicio de Ceferino Namuncurá se celebrará:

una misa a las 11 en el monumento local.

una misa de cumpleaños a las 16 con torta, velas, baile y música.

¿Cuándo es la peregrinación a Chimpay para celebrar a Ceferino Namuncurá?

Este año, Chimpay es anfitriona de la 55° peregrinación en honor a Ceferino Namuncurá, bajo el lema «Con Ceferino caminando juntos, peregrinos de Esperanza«. Si bien sus festejos están asociados al 26 de agosto, como este año cae en día martes se trasladarán hacia el fin de semana.

La agenda oficial de la municipalidad de Chimpay invita:

Peregrinación a Chimpay: viernes 29, sábado 30 y domingo 31 de agosto 2025.

La propuesta día por día:

Viernes 29 de agosto 2025.

Recepción de peregrinos y misa a las 16.

Vigilia de oración sacramental y testimonial por sacramentos de adultos a las 20.

Sábado 30 de agosto 2025.

Oración junto a Cristo Eucaristía en el templo a las 19.

Reflexión y oración junto al fuego frente al Templo a las 20.

La juventud le canta a la tierra con sopa compartida en el polideportivo a las 21.

Domingo 31 de agosto 2025.

Bendición y envío misionero de los jóvenes a las 13.

Misa de despedida de los peregrinos a las 16.

Confesiones: Estarán disponibles sacerdotes para el sacramento de la reconciliación.

Ofrendas: Se recibirán ofrendas de alimentos no perecederos, ropa y calzado.

En tanto, como cada año, se encontrarán disponibles diversos stands para la consulta y atención de los peregrinos que acompañen las actividades en honor a Ceferino Namuncurá.