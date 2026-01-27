Cómo descargar e imprimir tu Constancia de CUIL de ANSES: guía rápida 2026

En el ecosistema administrativo de Argentina, el Código Único de Identificación Laboral (CUIL) de ANSES es la llave de acceso a la seguridad social. Ya sea para iniciar un nuevo trabajo, inscribirse en una moratoria o dar el alta en una prepaga, contar con la constancia actualizada es un requisito obligatorio.

ANSES permite gestionar este documento de forma digital, eliminando la necesidad de gestores o trámites presenciales. La constancia descargada desde la web oficial tiene validez legal absoluta: no necesita firmas, sellos adicionales ni tiene fecha de vencimiento.

Cómo sacar la Constancia de CUIL de ANSES por internet: el paso a paso

Para obtener la Constancia de CUIL de ANSES este 2026, el proceso sigue siendo simplificado y directo a través de la plataforma oficial. No necesitás recordar claves complejas para la consulta básica:

Ingreso : entrá a la sección específica de « Constancia de CUIL » en la web de anses.gob.ar.

: entrá a la sección específica de « » en la web de anses.gob.ar. Datos personales : deberás completar un formulario con tu número de DNI, nombre, apellido, fecha de nacimiento y sexo.

: deberás completar un formulario con tu número de DNI, nombre, apellido, fecha de nacimiento y sexo. Descarga: una vez que el sistema valida la información, se genera un archivo PDF que podés guardar en tu dispositivo o imprimir directamente.

Importante: si al intentar realizar la consulta el sistema indica que no estás registrado, deberás acercarte por única vez a una oficina de ANSES con tu DNI físico para que realicen el alta en la base de datos. Este trámite presencial no requiere turno previo.

Constancia de CUIL de ANSES: ¿para qué sirve y cuándo es obligatorio presentarla?

El CUIL es mucho más que un número; es el registro de tu trayectoria frente al Estado. Es solicitado fundamentalmente para:

Ámbito laboral : los empleadores lo requieren para registrar aportes jubilatorios y seguros de riesgo del trabajo (ART).

: los empleadores lo requieren para registrar aportes jubilatorios y seguros de riesgo del trabajo (ART). Salud : es el identificador principal para el alta en obras sociales y asignaciones familiares.

: es el identificador principal para el alta en obras sociales y asignaciones familiares. Trámites bancarios : indispensable para la apertura de cuentas sueldo o solicitudes de créditos.

: indispensable para la apertura de cuentas sueldo o solicitudes de créditos. Programas sociales: es el requisito base para cualquier prestación económica que brinde el organismo previsional.

Mi ANSES: la importancia de actualizar tus datos una vez al año

Más allá de la constancia, el organismo recomienda que cada ciudadano verifique su información en la plataforma Mi ANSES al menos una vez al año. Mantener el teléfono celular y el correo electrónico actualizados es vital para recibir notificaciones sobre calendarios de pago o cambios en la normativa vigente.

Para hacerlo, solo tenés que ingresar con tu Clave de la Seguridad Social, dirigirte al apartado de «Información Personal» y seleccionar «Domicilio y datos de contacto«. Si preferís la comodidad del móvil, podés realizar esta misma gestión desde la App Mi ANSES en la opción «Modificar datos» del menú desplegable.