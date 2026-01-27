Cambian las fechas de cobro en febrero 2026: Anses ajusta el calendario y aplica una suba del 2,85 %

La Anses confirmó cambios en el calendario de pagos de febrero 2026 para jubilados y pensionados debido a la reorganización administrativa que generan los feriados nacionales de Carnaval. La modificación impactará en las fechas habituales de cobro, que se ordenan según la terminación del DNI, y busca garantizar el normal funcionamiento de la operatoria bancaria y de los procesos internos del organismo.

Anses reordenó los pagos de febrero por Carnaval

En 2026, los feriados de Carnaval serán el lunes 16 y martes 17 de febrero, jornadas no laborables que obligan a ajustar el cronograma de pagos para evitar demoras o superposiciones en las acreditaciones de haberes.

Además, la Anses oficializó este martes los nuevos valores de jubilaciones y pensiones que regirán a partir de febrero de 2026. El aumento será del 2,85 %, en línea con la fórmula de movilidad que actualiza mensualmente los ingresos previsionales de acuerdo con la inflación.

Con esta actualización y la continuidad del bono de 70.000 pesos que seguirá otorgando el Gobierno Nacional, el haber mínimo superará en febrero de 2026 los 429.000 pesos, reforzando los ingresos de los jubilados y pensionados de menores recursos.

De esta manera, febrero llegará con doble novedad para el sector previsional: por un lado, un reajuste en las fechas de cobro a raíz de los feriados de Carnaval, y por otro, una nueva actualización de haberes que impactará positivamente en los ingresos mensuales.

Calendario Anses para jubilados y pensionados en febrero 2026

Jubilados y pensionados que cobran el haber mínimo

DNI terminados en 0: 9 de febrero

DNI terminados en 1: 10 de febrero

DNI terminados en 2: 11 de febrero

DNI terminados en 3: 12 de febrero

DNI terminados en 4: 13 de febrero

DNI terminados en 5: 18 de febrero

DNI terminados en 6 y 7: 19 de febrero

DNI terminados en 8 y 9: 20 de febrero

Jubilados y pensionados con haberes superiores al mínimo

DNI terminados en 0 y 1: 23 de febrero

DNI terminados en 2 y 3: 24 de febrero

DNI terminados en 4 y 5: 25 de febrero

DNI terminados en 6 y 7: 26 de febrero

DNI terminados en 8 y 9: 27 de febrero