Feriados 2026: descubrí los 12 fines de semana largos para planear tus escapadas

Se termina la «sequía» de enero. El calendario nacional de 2026 ya está configurado y trae una noticia excelente para quienes necesitan desenchufarse: se vienen 12 fines de semana largos concentrados en los próximos 11 meses. Con la única excepción de septiembre, todos los meses que restan del año ofrecen, al menos, una oportunidad para viajar.

Para los habitantes de Neuquén y Río Negro, esta distribución es la excusa perfecta para organizar viajes de cercanía hacia la cordillera o la costa atlántica, aprovechando que el 2026 será especialmente generoso con los feriados puente.

Los cinco «Súper XL»: las joyas del 2026 para descansar y planear escapadas

La clave de este año son los periodos de cuatro días, ideales para destinos que requieren un poco más de ruta, como Bariloche o Las Grutas:

Carnaval: del sábado 14 al martes 17 de febrero.

del sábado 14 al martes 17 de febrero. Memoria y Verdad: del sábado 21 al martes 24 de marzo.

del sábado 21 al martes 24 de marzo. Semana Santa y Malvinas: del jueves 2 al domingo 5 de abril.

del jueves 2 al domingo 5 de abril. Día de la Independencia: del jueves 9 al domingo 12 de julio (incluye puente turístico).

del jueves 9 al domingo 12 de julio (incluye puente turístico). Inmaculada Concepción: del sábado 5 al martes 8 de diciembre.

Calendario completo de fines de semana largos 2026

Acá tenés el detalle de los descansos para que marques en el almanaque y no te pierdas ninguna oportunidad de escapada:

Febrero: Del 14 al 17 (Carnaval).

Del 14 al 17 (Carnaval). Marzo: Del 21 al 24 (Día de la Memoria).

Del 21 al 24 (Día de la Memoria). Abril: Del 2 al 5 (Malvinas + Semana Santa).

Del 2 al 5 (Malvinas + Semana Santa). Mayo: Dos descansos. Del 1 al 3 (Día del Trabajador) y del 23 al 25 (Revolución de Mayo).

Dos descansos. Del 1 al 3 (Día del Trabajador) y del 23 al 25 (Revolución de Mayo). Junio: Del 13 al 15 (Día de la Bandera).

Del 13 al 15 (Día de la Bandera). Julio: Del 9 al 12 (Día de la Independencia).

Del 9 al 12 (Día de la Independencia). Agosto: Del 15 al 17 (Paso a la Inmortalidad de San Martín).

Del 15 al 17 (Paso a la Inmortalidad de San Martín). Octubre: Del 10 al 12 (Día del Respeto a la Diversidad Cultural).

Del 10 al 12 (Día del Respeto a la Diversidad Cultural). Noviembre: Del 21 al 23 (Día de la Soberanía Nacional).

Del 21 al 23 (Día de la Soberanía Nacional). Diciembre: Dos descansos. Del 5 al 8 (Virgen) y del 25 al 27 (Navidad).

Dato clave: ¿Qué implica un día no laborable?

A diferencia de los feriados nacionales, donde el descanso es obligatorio y se paga doble si se trabaja, en los días no laborables (como el Jueves Santo) la decisión queda en manos del empleador.