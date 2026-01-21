Feriados 2026: descubrí los 12 fines de semana largos para planear tus escapadas
Tras un enero sin respiros, el calendario oficial activa una seguidilla de pausas ideales para el turismo. Cuáles son los 5 "Súper XL" de cuatro días y el cronograma completo para planificar las escapadas.
Se termina la «sequía» de enero. El calendario nacional de 2026 ya está configurado y trae una noticia excelente para quienes necesitan desenchufarse: se vienen 12 fines de semana largos concentrados en los próximos 11 meses. Con la única excepción de septiembre, todos los meses que restan del año ofrecen, al menos, una oportunidad para viajar.
Para los habitantes de Neuquén y Río Negro, esta distribución es la excusa perfecta para organizar viajes de cercanía hacia la cordillera o la costa atlántica, aprovechando que el 2026 será especialmente generoso con los feriados puente.
Los cinco «Súper XL»: las joyas del 2026 para descansar y planear escapadas
La clave de este año son los periodos de cuatro días, ideales para destinos que requieren un poco más de ruta, como Bariloche o Las Grutas:
- Carnaval: del sábado 14 al martes 17 de febrero.
- Memoria y Verdad: del sábado 21 al martes 24 de marzo.
- Semana Santa y Malvinas: del jueves 2 al domingo 5 de abril.
- Día de la Independencia: del jueves 9 al domingo 12 de julio (incluye puente turístico).
- Inmaculada Concepción: del sábado 5 al martes 8 de diciembre.
Calendario completo de fines de semana largos 2026
Acá tenés el detalle de los descansos para que marques en el almanaque y no te pierdas ninguna oportunidad de escapada:
- Febrero: Del 14 al 17 (Carnaval).
- Marzo: Del 21 al 24 (Día de la Memoria).
- Abril: Del 2 al 5 (Malvinas + Semana Santa).
- Mayo: Dos descansos. Del 1 al 3 (Día del Trabajador) y del 23 al 25 (Revolución de Mayo).
- Junio: Del 13 al 15 (Día de la Bandera).
- Julio: Del 9 al 12 (Día de la Independencia).
- Agosto: Del 15 al 17 (Paso a la Inmortalidad de San Martín).
- Octubre: Del 10 al 12 (Día del Respeto a la Diversidad Cultural).
- Noviembre: Del 21 al 23 (Día de la Soberanía Nacional).
- Diciembre: Dos descansos. Del 5 al 8 (Virgen) y del 25 al 27 (Navidad).
Dato clave: ¿Qué implica un día no laborable?
A diferencia de los feriados nacionales, donde el descanso es obligatorio y se paga doble si se trabaja, en los días no laborables (como el Jueves Santo) la decisión queda en manos del empleador.
- ¿Se trabaja?: El empleador tiene la facultad de decidir si se trabaja o no. Si la empresa decide abrir, el empleado tiene la obligación de asistir.
- ¿Cómo se paga?: A diferencia del feriado, si se trabaja en un día no laborable, el sueldo es el de una jornada normal; no se paga ningún recargo adicional.
- Sector Público y Bancos: Generalmente, en estos días no hay actividad en la administración pública, bancos ni seguros, por lo que para estos sectores sí funciona como un día de descanso.
Comentarios