Aumento y bono: así quedan las jubilaciones y pensiones de Anses en febrero de 2026

Los jubilados y pensionados que cobran sus haberes a través de la Anses recibirán en febrero de 2026 un nuevo aumento en sus ingresos mensuales, en el marco de la actualización automática por inflación. El incremento confirmado para el segundo mes del año será del 2,85 %, en línea con la variación de precios registrada en diciembre, que fue del 2,8 %, según el esquema de movilidad vigente.

Jubilados y pensionados: cuánto cobrarán en febrero de 2026

A este ajuste se suma, una vez más, el pago de un bono extraordinario de $70.000, que el Gobierno nacional viene otorgando de manera mensual para reforzar los ingresos de los sectores más vulnerables del sistema previsional. Como es habitual, el calendario de pagos se organizará de acuerdo con la terminación del número de DNI de cada beneficiario.

Con la aplicación del aumento y el refuerzo extraordinario, la jubilación mínima alcanzará en febrero los $429.254,34. Este monto se compone de un haber actualizado de $359.254,34 más el bono de $70.000, que continúa siendo clave para sostener el poder adquisitivo de quienes perciben los ingresos más bajos dentro del sistema.

En el otro extremo de la escala, la jubilación máxima llegará a los $2.417.441,64 en el segundo mes del año, reflejando únicamente el impacto del aumento por movilidad, ya que el bono está dirigido principalmente a los beneficiarios de menores recursos.

Por su parte, la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) se ubicará en $357.403,47, cifra que surge de la actualización del haber más el refuerzo extraordinario. Este beneficio, que equivale al 80 % de una jubilación mínima, también se verá reforzado por el bono de $70.000.

En tanto, la Pensión No Contributiva (PNC) por Invalidez y Vejez llegará a los $321.478,04, considerando el incremento del 2,85 % y el pago adicional dispuesto para febrero.

Calendario Anses de febrero 2026 para jubilados y pensionados

Jubilados y pensionados de la mínima

Lunes 9: DNI terminados en 0.

Martes 10: DNI terminados en 1.

Miércoles 11: DNI terminados en 2.

Jueves 12: DNI terminados en 3.

Viernes 13: DNI terminados en 4.

Miércoles 18: DNI terminados en 5.

Jueves 19: DNI terminados en 6.

Jueves 19: DNI terminados en 7.

Viernes 20: DNI terminados en 8.

Viernes 20: DNI terminados en 9.

Jubilados y pensionados que cobran más de la mínima

Lunes 23: DNI terminados en 0 y 1.

Martes 24: DNI terminados en 2 y 3.

Miércoles 25: DNI terminados en 4 y 5.

Jueves 26: DNI terminados en 6 y 7.

Viernes 27: DNI terminados en 8 y 9.