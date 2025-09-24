Elecciones 2025: ¿qué documentos son válidos para votar en octubre y cuáles no se aceptan en las urnas?. Foto: Flor Salto.

Se acercan las elecciones legislativas del 26 de octubre en Argentina y una de las dudas más frecuentes entre los ciudadanos es qué documento es válido para emitir el voto. En este sentido te contamos todo lo que necesitas tener en cuenta.

Qué documentos son válidos

La Justicia Nacional Electoral establece con claridad los ejemplares que se aceptan y aquellos que no serán recibidos en el cuarto oscuro. Según lo establecido, para poder sufragar es necesario presentar el documento que figura en el padrón electoral o una versión posterior.

Los documentos válidos son:

Libreta Cívica

Libreta de Enrolamiento

DNI libreta verde

DNI libreta celeste

Tarjeta del DNI libreta celeste (aún con la leyenda «No válido para votar»)

Nuevo DNI tarjeta

Es fundamental recordar que la identidad se verifica exclusivamente a través del padrón, y solo se puede votar en la mesa asignada.

Documentos NO válidos para votar

Para evitar inconvenientes el día de la elección, es importante tener en cuenta que no se aceptarán en las urnas los siguientes documentos: