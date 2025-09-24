Elecciones 2025: ¿qué documentos son válidos para votar en octubre y cuáles no se aceptan en las urnas?
El 26 de octubre se llevarán a cabo las elecciones legislativas nacionales en Argentina.
Se acercan las elecciones legislativas del 26 de octubre en Argentina y una de las dudas más frecuentes entre los ciudadanos es qué documento es válido para emitir el voto. En este sentido te contamos todo lo que necesitas tener en cuenta.
Qué documentos son válidos
La Justicia Nacional Electoral establece con claridad los ejemplares que se aceptan y aquellos que no serán recibidos en el cuarto oscuro. Según lo establecido, para poder sufragar es necesario presentar el documento que figura en el padrón electoral o una versión posterior.
Los documentos válidos son:
- Libreta Cívica
- Libreta de Enrolamiento
- DNI libreta verde
- DNI libreta celeste
- Tarjeta del DNI libreta celeste (aún con la leyenda «No válido para votar»)
- Nuevo DNI tarjeta
Es fundamental recordar que la identidad se verifica exclusivamente a través del padrón, y solo se puede votar en la mesa asignada.
Documentos NO válidos para votar
Para evitar inconvenientes el día de la elección, es importante tener en cuenta que no se aceptarán en las urnas los siguientes documentos:
- El DNI digital en el celular: a pesar de su uso extendido, la versión digital del DNI no es un documento válido para el sufragio.
- Comprobantes de DNI en trámite: no se puede votar con la constancia de que el documento está en proceso de renovación o de solicitud de un nuevo ejemplar.
- Documentos extraviados: si el DNI se ha perdido o fue robado, no se puede votar.
- Un ejemplar anterior al que figura en el padrón: si un ciudadano se presenta con un documento de menor numeración (es decir, una versión anterior a la que tiene registrada en el padrón), no se le permitirá el voto.
