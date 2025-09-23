Inscripciones 2026 en la UNRN: más de 50 carreras ciudad por ciudad, con Medicina que cierra en menos de un mes

Más de 50 carreras estarán disponibles para el ciclo 2026 en la provincia.

La Universidad Nacional de Río Negro (UNRN) abrió el período de inscripción para el ciclo lectivo 2026, con más de 50 carreras distribuidas en distintas localidades de la provincia. Sin embargo, la atención está puesta en Medicina, que se dicta en Bariloche, ya que su inscripción cerrará mucho antes que el resto. Así lo informó el medio institucional.

Medicina en Bariloche tendrá un cierre anticipado en la inscripción

Según se comunicó, el plazo general para todas las carreras se extenderá hasta el 30 de enero de 2026. Pero quienes deseen cursar Medicina deberán completar el trámite hasta el próximo 17 de octubre. La decisión responde a cuestiones organizativas, ya que se trata de una de las propuestas más elegidas por los jóvenes rionegrinos.

El rector Anselmo Torres destacó el rol de la institución en la formación regional. “Nuestro objetivo es que los jóvenes rionegrinos encuentren en la UNRN un espacio de formación de calidad y contención, donde puedan desarrollarse plenamente”, señaló.

El proceso de inscripción es completamente digital. Los aspirantes deben registrarse en el Sistema de Pre-inscripción en línea, completar el formulario y subir la documentación correspondiente: DNI, foto tipo carnet y título secundario o constancia provisoria.

Además, la universidad aclaró que quienes ya hayan sido estudiantes o se inscribieron en años anteriores deberán usar el sistema SIU Guaraní. Una vez finalizado el procedimiento, la confirmación oficial se enviará por correo electrónico.

Un curso obligatorio marcará el inicio de la vida universitaria en la UNRN

Luego de la confirmación, todos los inscriptos tendrán que realizar un Curso de Ingreso obligatorio. Este se compone de un módulo virtual llamado Introducción a la Vida Universitaria (IVU) y otro módulo específico, que se dictará en febrero de 2026.

En ese sentido, Torres resaltó que “la universidad ha sabido adaptarse a las demandas de la sociedad y de los jóvenes, diversificando sus carreras y fortaleciendo su vinculación con la comunidad”.

El curso de ingreso será obligatorio y se dictará en febrero de 2026.

La oferta académica se encuentra distribuida en tres sedes principales que abarcan ocho localidades. Desde carreras vinculadas a la salud, la educación, las ciencias sociales y la tecnología, hasta propuestas artísticas y agropecuarias, la UNRN amplió su alcance en los últimos años.

El rector remarcó que cada inscripción “es un paso más en ese camino de compromiso y excelencia”.

La amplia propuesta de carreras distribuidas en todo Río Negro

La Sede Alto Valle – Valle Medio, presente en Allen, Cipolletti, General Roca, Villa Regina y Choele Choel, ofrece: Odontología, Tecnicatura Superior en Mantenimiento Industrial, Tecnicatura Universitaria en Hidrocarburos, Licenciatura en Artes Visuales, Licenciatura en Criminología y Ciencias Forenses, Arquitectura, Diseño de Interiores y Mobiliario, Diseño Industrial, Licenciatura en Diseño Visual, Licenciatura en Geología, Profesorado en Biología, Ingeniería en Alimentos, Ingeniería en Biotecnología, Licenciatura en Administración de Empresas, Licenciatura en Comercio Exterior, Medicina Veterinaria, Tecnicatura en Enología y Profesorados de Química y Biología (Ciclo de Complementación).

La Sede Andina, con base en Bariloche y El Bolsón, incluye: Ingeniería Electrónica, Ingeniería en Computación, Ingeniería en Telecomunicaciones, Licenciatura en Administración, Licenciatura en Arte Dramático, Ciencias Antropológicas, Economía, Hotelería, Letras, Turismo, Medicina, Profesorados en Antropología, Física, Química, Teatro, Lengua y Literatura, Tecnicatura en Viveros, Licenciatura en Diseño Artístico Audiovisual, Producción Vegetal Orgánica y Agroecología.

La Sede Atlántica, ubicada en Viedma, cuenta con: Abogacía, Contador Público, Ingeniería Agronómica, Licenciatura en Ciencias del Ambiente, Licenciatura en Comunicación Social, Licenciatura en Educación Física y Deporte (Ciclo de Complementación), Licenciatura en Kinesiología y Fisiatría, Licenciatura en Nutrición, Licenciatura en Sistemas, Tecnicatura Universitaria en Deporte y Licenciaturas en Educación (Inicial y Primaria, Ciclo de Complementación).