Horóscopo chino de Ludovica Squirru para este viernes 8 de mayo: cuál es la energía del día
La astróloga Ludovica Squirru compartió las predicciones del horóscopo chino para este viernes 8 de mayo de 2026, una jornada marcada por la energía Agua Yang y el signo del Caballo. Qué actividades son favorables, cuáles conviene evitar y cómo aprovechar la vibración del día según la astrología oriental.
Energía del día: Agua Yang y Caballo
De acuerdo a las predicciones difundidas por Ludovica Squirru, este viernes estará atravesado por una energía dinámica, intensa y con impulso para avanzar en proyectos, acuerdos y cambios importantes.
El Caballo aporta movimiento, acción y necesidad de expansión, mientras que el Agua Yang favorece la comunicación, la negociación y la apertura de nuevos caminos.
Además, el número Ki del día es el 4, relacionado con el crecimiento, las conexiones y la planificación.
Los signos con mayor afinidad este viernes
Según el horóscopo chino, el Caballo tendrá una vibración especialmente compatible con los siguientes animales:
- Búfalo
- Tigre
- Conejo
- Serpiente
- Caballo
- Cabra
- Gallo
- Perro
En cambio, el signo que podría experimentar mayor tensión o “choque” energético durante la jornada será la Rata.
Qué recomienda hacer este viernes 8 de mayo
Ludovica Squirru señala que este viernes es ideal para:
- Inaugurar proyectos
- Firmar contratos
- Hacer negocios
- Promocionarse
- Viajar
- Mudarse
- Instalar puertas
- Realizar demoliciones
- Cavar o iniciar obras
La energía del día también favorece las decisiones vinculadas al crecimiento personal y los cambios importantes.
Qué conviene evitar
Por otro lado, la especialista recomienda evitar ciertas acciones durante esta jornada para no alterar la armonía energética:
- Casarse
- Cambiar la cama de lugar
- Ir al médico
- Instalar gas o electricidad
Según la astrología china, estas actividades podrían verse afectadas por una vibración inestable o generar demoras y complicaciones inesperadas.
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