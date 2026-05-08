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Horóscopo chino de Ludovica Squirru para este viernes 8 de mayo: cuál es la energía del día

La astróloga Ludovica Squirru reveló cuál es la energía del viernes 8 de mayo según el horóscopo chino. Qué signos tendrán afinidad, cuál entra en choque y qué actividades son ideales —o conviene evitar— durante esta jornada marcada por el Caballo y el Agua Yang.

Redacción

Por Redacción

La astróloga Ludovica Squirru compartió las predicciones del horóscopo chino para este viernes 8 de mayo de 2026, una jornada marcada por la energía Agua Yang y el signo del Caballo. Qué actividades son favorables, cuáles conviene evitar y cómo aprovechar la vibración del día según la astrología oriental.

Energía del día: Agua Yang y Caballo

De acuerdo a las predicciones difundidas por Ludovica Squirru, este viernes estará atravesado por una energía dinámica, intensa y con impulso para avanzar en proyectos, acuerdos y cambios importantes.

El Caballo aporta movimiento, acción y necesidad de expansión, mientras que el Agua Yang favorece la comunicación, la negociación y la apertura de nuevos caminos.

Además, el número Ki del día es el 4, relacionado con el crecimiento, las conexiones y la planificación.

Los signos con mayor afinidad este viernes

Según el horóscopo chino, el Caballo tendrá una vibración especialmente compatible con los siguientes animales:

  • Búfalo
  • Tigre
  • Conejo
  • Serpiente
  • Caballo
  • Cabra
  • Gallo
  • Perro

En cambio, el signo que podría experimentar mayor tensión o “choque” energético durante la jornada será la Rata.

Qué recomienda hacer este viernes 8 de mayo

Ludovica Squirru señala que este viernes es ideal para:

  • Inaugurar proyectos
  • Firmar contratos
  • Hacer negocios
  • Promocionarse
  • Viajar
  • Mudarse
  • Instalar puertas
  • Realizar demoliciones
  • Cavar o iniciar obras

La energía del día también favorece las decisiones vinculadas al crecimiento personal y los cambios importantes.

Qué conviene evitar

Por otro lado, la especialista recomienda evitar ciertas acciones durante esta jornada para no alterar la armonía energética:

  • Casarse
  • Cambiar la cama de lugar
  • Ir al médico
  • Instalar gas o electricidad

Según la astrología china, estas actividades podrían verse afectadas por una vibración inestable o generar demoras y complicaciones inesperadas.


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La astróloga Ludovica Squirru compartió las predicciones del horóscopo chino para este viernes 8 de mayo de 2026, una jornada marcada por la energía Agua Yang y el signo del Caballo. Qué actividades son favorables, cuáles conviene evitar y cómo aprovechar la vibración del día según la astrología oriental.

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