Tensión en Medio Oriente: Irán retuvo un petrolero sospechoso de «intentar afectar las exportaciones»

El conflicto en Medio Oriente se mantiene con el estrecho de Ormuz como eje de disputa. Este viernes las autoridades de Irán anunciaron que incautaron un barco petrolero tras acusarlo de «intentar afectar las exportaciones de petróleo» en la región del golfo Pérsico.

Irán retuvo un buque petrolero

El régimen iraní no brindó detalles por ahora sobre el lugar donde se realizó la operación, pero según la información brindada por la cadena de televisión iraní IRIB, ocurrió en «Ocean Koi».

«Comandos navales del Ejército de Irán incautaron el petrolero ‘Ocean Koi’, que intentaba afectar las exportaciones de petróleo y dañar los intereses de la nación iraní», anunciaron.

El hecho llega en medio de las tensiones que se producen en la zona tras la ofensiva de Estados Unidos e Israel y horas después de que las Fuerzas Armadas de Irán acusaran al país estadounidense de lanzar ataques contra dos buques iraníes y la isla de Qesm.

Por su parte el Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM) afirmó que sus fuerzas «interceptaron ataques iraníes no provocados» a los cuales la autoridad castrense «respondió con ataques en legítima defensa». Tras esto el presidente estadounidense, Donald Trump, recalcó que el alto el fuego «sigue vigente».