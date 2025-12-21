Cipolletti aprobó el Presupuesto 2026 y no aplicará aumento en las tarifas de enero

En la última sesión ordinaria del año, el Concejo Deliberante de Cipolletti aprobó por unanimidad el Presupuesto y la Ordenanza Tarifaria 2026, luego de varios días de debate en comisiones. La votación se concretó con la participación de cinco de los seis concejales, y marcó el cierre del período ordinario del cuerpo legislativo.

Con la sanción de ambas ordenanzas, el Concejo Deliberante de Cipolletti quedó habilitado para sesionar en extraordinarias hasta el 30 de diciembre, en caso de que el Ejecutivo municipal requiera el tratamiento de nuevos proyectos antes de fin de año.

Una de las definiciones centrales para los vecinos es que en enero del 2026 la tarifaria se mantendrá el mismo esquema aplicado en diciembre del 2025 y recién comienza a tener su actualización en febrero, atada exclusivamente al Índice de Precios al Consumidor.

Tarifaria y Código Tributario 2026: equidad e incentivos

Las modificaciones a la Ordenanza Tarifaria y al Código Tributario Municipal conformaron un paquete complementario orientado a la «equidad fiscal y al desarrollo urbano». En el caso de la Tarifaria, se incorporaron cambios en las tasas y servicios con criterios sociales y de ordenamiento.

Entre los puntos destacados se incluyó la creación de una tasa social fija de $5.000 para barrios nuevos reconocidos y en proceso de regularización, la reducción del 22% en el impuesto al baldío y la fijación de una tasa mínima pura de $10.000 para parcelas de mayor valuación, estableciendo un piso contributivo común para los inmuebles.

En paralelo, el Código Tributario sumó incentivos al cumplimiento mediante descuentos por pago anual anticipado del 15% en enero, 10% en febrero y 5% en marzo, con el objetivo de fomentar la regularidad en el pago y fortalecer la previsibilidad de la recaudación municipal.

Actualización de tasas: sin suba en enero y ajustes desde febrero

Tal como quedó establecido en las ordenanzas aprobadas, la tarifa correspondiente a enero de 2026 será la misma que rige al cierre de 2025. Recién a partir de febrero comenzarán las actualizaciones mensuales a partir del IPC, replicando el mecanismo vigente durante el año en curso.

Desde el oficialismo señalaron que este esquema apunta a brindar previsibilidad fiscal y reforzar los incentivos al pago anticipado. En ese marco, destacaron que enero será un mes importante para acceder a los mayores descuentos y comenzar el año con las cuentas municipales en orden.

Presupuesto 2026: equilibrio financiero y obras

El Concejo Deliberante de Cipolletti aprobó el Presupuesto Municipal 2026, que asciende a $80.987 millones y prevé un resultado corriente superavitario. Además, representa un incremento del 46 % respecto del presupuesto vigente 2025.

Desde el oficialismo señalaron que el esquema fue elaborado con criterios de equilibrio financiero y previsibilidad. Además, subrayaron que el 37% del presupuesto total se orienta a obras públicas, una proporción que indican “se traduce en la mejora de la infraestructura de la ciudad y una mejor calidad de vida para los cipoleños”. Del presupuesto global más de $29.800 millones corresponden específicamente al área de Obras Públicas.

Otro dato no menor es que se autoriza al Ejecutivo a suscribir durante el ejercicio 2026 a uno o más contratos de Leasing por hasta un monto de $1.000 millones para la adquisición de maquinaria vial y/o vehículos en pos de modernizar el Parque Vial y Automotor Municipal.