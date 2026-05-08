Cómo acceder a los subsidios del Programa Hogar en mayo 2026: todo lo que necesitás saber

En mayo 2026, el sistema de asistencia energética en Argentina atraviesa una fase de segmentación técnica profunda. La Secretaría de Energía y la ANSES han unificado criterios para que el Programa Hogar y las bonificaciones en las tarifas de servicios públicos lleguen exclusivamente a los sectores que cumplen con parámetros de vulnerabilidad socioeconómica.

Este nuevo esquema no solo contempla el subsidio al gas envasado (garrafa), sino que establece bonificaciones del 50% en los consumos base de electricidad y gas por red, con un cronograma de reducción gradual de beneficios extraordinarios que se extenderá durante todo el resto del año.

Requisitos del Programa Hogar: quiénes califican para los subsidios en mayo 2026

Para acceder a los beneficios del Programa Hogar y la tarifa diferencial, la normativa establece que el grupo familiar debe declarar ingresos netos inferiores a tres Canastas Básicas Totales (CBT), según los valores vigentes del INDEC.

No obstante, existen criterios de prioridad que facilitan el ingreso al padrón de beneficiarios, incluso si se supera levemente el umbral de ingresos. Tendrán prioridad para el Programa Hogar aquellos hogares que cuenten con:

Un integrante con Certificado Único de Discapacidad (CUD) .

. Un titular de la Pensión Vitalicia a Veteranos de Guerra del Atlántico Sur.

del Atlántico Sur. Un residente con Certificado de Vivienda expedido por el ReNaBaP.

Criterios de exclusión Programa Hogar: ¿quiénes pierden el subsidio a la energía y el gas?

El control de patrimonio es una de las herramientas que el Estado utiliza en mayo 2026 para depurar el padrón de beneficiarios. Existen condiciones de propiedad que inhabilitan automáticamente el acceso a los subsidios de energía eléctrica y gas.

Quedan excluidos del Programa Hogar y beneficios tarifarios los hogares donde algún integrante posea:

Vehículos: un automóvil con antigüedad igual o menor a tres años (salvo hogares con un integrante con CUD). Inmuebles: tres o más propiedades a nombre del grupo conviviente. Bienes de lujo: embarcaciones, aeronaves o activos societarios que demuestren una capacidad económica superior a la media.

Programa Hogar: cómo realizar la inscripción y qué documentos tener a mano

La gestión para el Programa Hogar se realiza de manera digital. Es fundamental contar con la documentación actualizada para evitar rechazos en el cruce de datos que realiza ANSES. Para completar el formulario de inscripción, los usuarios deberán presentar: