Cómo actuar si no podés pagar tu préstamo o tarjeta: opciones, plazos y consejos para evitar embargos

En medio del encarecimiento del crédito, miles de argentinos se preguntan qué ocurre si dejan de pagar un préstamo personal o una tarjeta de crédito. La respuesta es simple pero preocupante: no cumplir con un préstamo bancario puede traer consecuencias severas que afectan tanto al bolsillo como al historial financiero.

Según datos de entidades financieras, un cuarto de los hogares argentinos se endeuda para llegar a fin de mes, mientras que las tasas de interés de los préstamos personales rondan el 82% anual. En este escenario, el atraso en los pagos genera una bola de nieve difícil de controlar.

Cada día de demora suma intereses punitorios y moratorios, que se acumulan sobre el monto original. Esto puede duplicar o incluso triplicar la deuda en pocos meses, transformando una situación temporal en un problema estructural.

El incumplimiento de pagos queda registrado en el historial crediticio del deudor, lo que complica el acceso a nuevos créditos, tarjetas o incluso la posibilidad de alquilar una vivienda o comprar un auto. Las consecuencias pueden durar años, aun después de haber saldado la deuda.

Riesgo de embargo judicial

Si el banco no logra recuperar el dinero por otras vías, puede iniciar acciones judiciales y solicitar el embargo de bienes o sueldos. Esto significa que parte del ingreso mensual o de los ahorros puede ser retenido para cubrir lo adeudado.

¿Cuándo «caduca» una deuda?

Existen plazos legales de prescripción, pero estos varían según la entidad y el tipo de préstamo. De todos modos, que una deuda «caduque» no implica que desaparezca del historial: el incumplimiento sigue registrado durante varios años, afectando la reputación crediticia del deudor.

Qué hacer si no podés pagar

Los especialistas recomiendan no ignorar el problema. Si las cuotas se vuelven impagables, es fundamental comunicarse con el banco para renegociar el plan de pagos o solicitar una refinanciación. Algunas entidades ofrecen alternativas temporales para evitar caer en mora.

También puede ser útil buscar asesoramiento financiero para evaluar opciones y evitar decisiones impulsivas, como tomar nuevos créditos para cubrir los anteriores.

Cuidar la salud financiera implica asumir los compromisos y, ante una dificultad, buscar soluciones antes de que la deuda crezca más.

