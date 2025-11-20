Cómo afectará el feriado XL al calendario de ANSES

La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) avanza con el pago del calendario de noviembre para jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares con el correspondiente aumento del 2,8% de acuerdo al índice de inflación del mes de septiembre.

Ya cobraron las personas cuyo DNI termina en 4, 8 y 9 de diversos grupos de haberes y beneficios, pero, quienes cobran más de un haber mínimo comenzarán a percibir esta semana y, según supo la Agencia Noticias Argentinas, los pagos no se verán afectados por el fin de semana largo porque, el calendario no prevé desembolsos para tales fechas.

Este año, el Día de la Soberanía Nacional, que se celebra cada 20 de noviembre cae jueves y, por ser un feriado trasladable, se hará efectivo el lunes 24, generando un feriado al hacer día no laborable, en el sector público, al viernes 21. En el privado, es optativo. Por tanto, en este contexto, la ANSES había previsto las fechas y, por eso, dentro del calendario de pagos de noviembre no está ni el 21 y 24.

Cómo queda armado el calendario para quienes cobran a partir del 20 de noviembre por ANSES

Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo

DNI terminados en 8 y 9: 20 de noviembre.

Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo

DNI terminados en 0 y 1: 20 de noviembre.

DNI terminados en 2 y 3: 25 de noviembre.

DNI terminados en 4 y 5: 26 de noviembre.

DNI terminados en 6 y 7: 27 de noviembre.

DNI terminados en 8 y 9: 28 de noviembre.

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

DNI terminados en 8: 20 de noviembre.

DNI terminados en 9: 25 de noviembre.

Asignación por Embarazo

DNI terminados en 8: 20 de noviembre.

DNI terminados en 9: 25 de noviembre.

Asignación por Maternidad

Todas las terminaciones de documento

10 de noviembre al 10 de diciembre.

Asignaciones Pago Único (Matrimonio, Nacimiento, Adopción)yFmO7Q

Todas las terminaciones de documento

12 de noviembre al 10 de diciembre.

Prestación por Desempleo