El Gobierno Nacional confirmó que el feriado por el Día de la Soberanía Nacional se trasladará, lo que generará un fin de semana largo de cuatro días este mes. El feriado, que conmemora la Batalla de Vuelta de Obligado del 20 de noviembre, se moverá del jueves 20 al lunes 24 de noviembre 2025.

Adicionalmente, el viernes 21 de noviembre fue designado como día no laborable con fines turísticos. De esta manera, el período de descanso comenzará el viernes 21 y se extenderá hasta el lunes 24 inclusive.

Por qué se traslada el feriado del Día de la Soberanía en noviembre 2025

El traslado del feriado del 20 de noviembre 2025 no es discrecional, sino que obedece a la normativa vigente. La ley establece que cuando la fecha (20 de noviembre) cae en un día jueves, como sucede este año, el feriado debe correrse al lunes siguiente. El objetivo de esta medida, combinada con el día no laborable, es incentivar el turismo interno y beneficiar la economía de las provincias.

Es fundamental distinguir el alcance de ambas jornadas para los trabajadores, según la Ley de Contrato de Trabajo:

viernes 21 (Día No Laborable): Es optativo para el empleador. La asistencia al trabajo “queda a criterio de cada empleador”. Si se presta servicio, el pago es el ordinario, sin recargo.

lunes 24 (Feriado Nacional): Es un día de descanso obligatorio. Se rige como el descanso dominical: si un empleado trabaja, debe percibir el doble de su salario habitual por esa jornada.

Los feriados que quedan en 2025

Tras el fin de semana largo de noviembre 2025, los últimos feriados inamovibles del año serán:

lunes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María.

jueves 25 de diciembre: Navidad.

