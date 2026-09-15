Gustavo Sofovich chocó contra una moto en Palermo: qué dijo y cómo dio el test de alcoholemia

Gustavo Sofovich protagonizó un choque durante la madrugada de este martes en el barrio porteño de Palermo, donde el auto que conducía impactó contra una moto en la que viajaban dos jóvenes de 23 años. Una mujer debió ser trasladada al Hospital Rivadavia, mientras que el productor permaneció durante más de una hora dentro de su vehículo en medio de un importante operativo policial.

El siniestro ocurrió cerca de las 5 de la mañana sobre Jerónimo Salguero, a la altura de Martín Coronado y a pocos metros de la avenida Figueroa Alcorta. Sofovich circulaba en un Citroën DS4, mientras que los jóvenes se desplazaban en una moto Royal Enfield.

Tras el impacto, efectivos de la Comisaría Vecinal 14 C de la Policía de la Ciudad llegaron al lugar y encontraron a la acompañante de la motocicleta tendida sobre el asfalto. Ante esa situación solicitaron la intervención del SAME.

La joven, de 23 años, fue trasladada al Hospital Rivadavia con diagnóstico de politraumatismos. En tanto, el conductor de la moto, también de 23 años, fue asistido en el lugar y no necesitó ser hospitalizado.

Gustavo Sofovich contó cómo ocurrió el choque

Con el correr de las horas, el productor dio su versión sobre el accidente. Según relató en diálogo con Radio Mitre, había salido de su casa temprano para comprar yogures en una estación de servicio ubicada en la zona de Salguero y Libertador.

Al regresar, siempre de acuerdo con su relato, circulaba por Salguero cuando la motocicleta intentó sobrepasarlo por el lado derecho y se produjo el choque lateral.

Sofovich también aseguró que fue él quien llamó al 911 para pedir la presencia de la Policía y del servicio de emergencias inmediatamente después del impacto.

Por qué Gustavo Sofovich permaneció dentro de su auto

El episodio generó un importante despliegue policial. Durante el procedimiento se interrumpió el tránsito sobre Salguero y también se restringió el paso de peatones, mientras se aguardaba la realización de los controles correspondientes.

En un primer momento trascendió que Sofovich se había negado a bajar del vehículo e incluso algunos medios señalaron que se encontraba “atrincherado” dentro del auto. El productor rechazó esa versión y sostuvo que permanecía en el interior porque hacía frío y porque estaba esperando que finalizara el procedimiento.

También cuestionó la repercusión que tomó el episodio y atribuyó el despliegue mediático a que se trataba de una persona conocida.

Qué dio el test de alcoholemia de Gustavo Sofovich

Finalmente, cerca de las 7.30, Sofovich y el conductor de la motocicleta fueron sometidos al control de alcoholemia y ambos dieron resultado cero, según confirmó posteriormente el propio productor y consignaron distintos medios.

La Justicia dispuso iniciar actuaciones por “lesiones” a raíz del accidente. Mientras tanto, el motociclista aseguró ante los medios que se encontraba bien y que se dirigía a ver a su pareja, quien permanecía bajo atención médica en el Hospital Rivadavia.