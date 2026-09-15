En vivo | Adrián Ravier en conferencia: anticipó nuevas denuncias contra empresas por actividad «ilegal» en Malvinas

El vocero presidencial Adrián Ravier brinda una nueva conferencia de prensa desde Casa Rosada. Como es usual, abordará los principales temas de la agenda nacional y hará un repaso de las últimas decisiones de la administración de Javier Milei.

La conferencia inicio a las 11, como cada martes. Luego está previsto que se concrete a las 13 otro encuentro de la Mesa Política liderada por Karina Milei.

Adrián Ravier: los ejes de la conferencia de hoy, 15 de septiembre

Ravier inició la conferencia anunciando medidas de las carteras de Economía, Desregulación y Capital Humano vinculadas a privatizaciones y la causa Malvinas. La presentación del vocero se produjo cinco días después de que el Indec publicara el informe de inflación más bajo en 14 meses, lo que convirtió al dato económico de agosto en el punto de partida de su discurso.

El funcionario subrayó que se trata de la menor variación mensual desde junio del año pasado y del registro más bajo para un mes de agosto desde 2017. Asimismo, destacó la deflación en el rubro ‘Prendas de vestir y calzado’, que cayó un 0,6% en agosto, acumulando su segundo mes consecutivo en baja.

En ese sentido, Ravier agregó que el relevamiento del organismo expuso que es la séptima reducción de precios en la indumentaria durante los últimos 20 meses. Atribuyó este fenómeno a la apertura económica, señalando que los precios del sector bajaron hasta un 45% en términos reales desde noviembre de 2023, por lo que un insumo básico como la ropa cuesta hoy casi la mitad.

Al hablar sobre las privatizaciones que impulsa el Gobierno, el portavoz defendió la venta de AySA y cuestionó el funcionamiento de la empresa durante los últimos años al considerar que «era un perfecto ejemplo de disfunción administrativa».

«Entre 2006 y 2023 la empresa recibió transferencias del Tesoro Nacional por más de 13.400 millones de dólares. Sin embargo, un tercio del área concesionada todavía no cuenta con acceso a agua potable y cloacas. Las pérdidas de agua no contabilizadas se mantienen en 42% y los costos operativos aumentaron un 80%», apuntó. Tras esto, destacó que el Gobierno de Javier Milei «está comprometido a cuidar los recursos de los pagadores de impuestos y a cuidar los servicios que reciben los argentinos. En este marco, el Ministerio de Economía realizó hoy el acto de apertura de las ofertas técnicas para el análisis de viabilidad de posibles operadores estratégicos en un proceso que contempla la venta de la totalidad de las acciones estatales y un exigente plan de inversiones y expansión del servicio».

En otro tramo de su conferencia ante periodistas acreditados, Ravier reiteró la postura oficial respecto a la causa Malvinas y anticipó que esta semana se sumarán nuevas denuncias contra empresas que estarían realizando actividad «ilegal» en las islas.

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