Tregua por Cerro Negro entre Santa Cruz y Newmont: acordaron una agenda de trabajo conjunta luego de la disputa

La reunión se realizó en el despacho del gobernador Claudio Vidal. Foto: Gobierno de Santa Cruz.

El gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, mantuvo el lunes una reunión con autoridades de Newmont tras la disputa ocurrida durante los últimos días: empezó cuando el Estado provincial detectó una serie de irregularidades en el proyecto minero Cerro Negro, y escaló luego de que necesitara recurrir a una orden policial para continuar con la inspección.

De acuerdo a lo indicado en un comunicado oficial de la Provincia, durante el encuentro se acordó avanzar en una agenda de trabajo orientada al seguimiento de las observaciones realizadas por los organismos de control, así como en temas vinculados a seguridad, ambiente, empleo santacruceño y participación de proveedores locales.

Las partes también resolvieron convocar una mesa de trabajo con la participación de representantes de los gremios con presencia en Cerro Negro para abordar estos temas de manera conjunta.

Posteriormente, el Gobierno provincial y la empresa mantendrán reuniones periódicas de seguimiento, con foco en el empleo local, la aplicación de la Ley 90/10 y la generación de oportunidades para trabajadores y empresas santacruceñas.

Durante el encuentro se acordó avanzar en una agenda de trabajo coordinada. Foto: Gobierno de Santa Cruz.

En este marco, desde la Provincia destacaron la importancia de sostener el diálogo y el trabajo conjunto para fortalecer el desarrollo de la actividad minera, promoviendo «condiciones seguras de trabajo, cumplimiento ambiental y mayores oportunidades para Santa Cruz».

Por parte de Santa Cruz participaron el gobernador Claudio Vidal; el ministro de Energía y Minería, Jaime Álvarez; y el ministro de Economía, Finanzas e Infraestructura, Ezequiel Verbes.

En representación de Newmont estuvieron presentes David Meador, director general para las Américas; Tito Cacho, gerente general de Cerro Negro; Darío Zegarra, jefe regional de Asuntos Externos; y María Eugenia Sampalione, directora País.