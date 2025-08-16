ESCUCHÁ RN RADIO
¿Cómo estará el tiempo este domingo 17 de agosto 2025 en Neuquén y Río Negro? Acá te contamos

Ascenso de la temperatura el fin de semana. Durante la próxima, ingresa aire polar.

Redacción

LAGOS – Bariloche – La Angostura – San Martín

Nubosidad variable. Viento leve del sector este. . MIN 3°C /// MAX 9°C

LÍNEA SUR – Jacobacci – Maquinchao

 Nieblas matinales. Algunos chaparrones. Viento leve a moderado del noreste. MIN 2°C /// MAX 12°C

NORTE NEUQUINO – Chos Malal – Buta Ranquil

Cielo parcialmente nublado. Viento leve direcciones variables, en aumento con ráfagas del este hacia la noche. MIN 2°C /// MAX 18°C

CENTRO DE NEUQUÉN – Zapala – Cutral Co – Huincul

Mayormente nublado. Viento leve del este MIN 1°C /// MAX 8°C

VALLES: Neuquén – Cipolletti – Allen – Roca – Regina

Algo a parcialmente nublado. Viento leve a moderado del este. MIN 3°C /// MAX 16°C

ESTE: Viedma – San Antonio Oeste – Las Grutas

Cielo despejado o algo nublado. Viento moderado del norte.  MIN 3°C /// MAX 14°C


