¿Cómo estará el tiempo este domingo 17 de agosto 2025 en Neuquén y Río Negro? Acá te contamos
Ascenso de la temperatura el fin de semana. Durante la próxima, ingresa aire polar.
LAGOS – Bariloche – La Angostura – San Martín
Nubosidad variable. Viento leve del sector este. . MIN 3°C /// MAX 9°C
LÍNEA SUR – Jacobacci – Maquinchao
Nieblas matinales. Algunos chaparrones. Viento leve a moderado del noreste. MIN 2°C /// MAX 12°C
NORTE NEUQUINO – Chos Malal – Buta Ranquil
Cielo parcialmente nublado. Viento leve direcciones variables, en aumento con ráfagas del este hacia la noche. MIN 2°C /// MAX 18°C
CENTRO DE NEUQUÉN – Zapala – Cutral Co – Huincul
Mayormente nublado. Viento leve del este MIN 1°C /// MAX 8°C
VALLES: Neuquén – Cipolletti – Allen – Roca – Regina
Algo a parcialmente nublado. Viento leve a moderado del este. MIN 3°C /// MAX 16°C
ESTE: Viedma – San Antonio Oeste – Las Grutas
Cielo despejado o algo nublado. Viento moderado del norte. MIN 3°C /// MAX 14°C
