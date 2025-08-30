¿Cómo estará el tiempo este domingo 31 de agosto 2025 en Neuquén y Río Negro? Acá te contamos

LAGOS – Bariloche – La Angostura – San Martín

Nubosidad variable. Viento leve del sector norte. MIN 1°C /// MAX 12°C

LÍNEA SUR – Jacobacci – Maquinchao

Nubosidad variable. Viento leve del sector oeste. MIN -3°C /// MAX 10°C

NORTE NEUQUINO – Chos Malal – Buta Ranquil

Nuboso. Algunas lluvias. Mejorando. Viento leve del sector norte MIN 3°C /// MAX 10°C

CENTRO DE NEUQUÉN – Zapala – Cutral Co – Huincul

Nubosidad variable. Períodos inestables en cordillera. Viento leve del noroeste. MIN 4°C /// MAX 12°C

VALLES: Neuquén – Cipolletti – Allen – Roca – Regina

Parcialmente nublado a nublado. Probables lluvias hacia valle medio. Viento moderado del sector sur. MIN 4°C /// MAX 12°C

ESTE: Viedma – San Antonio Oeste – Las Grutas

Nublado. Probables lluvias, más intensas hacia la noche. Viento moderado del sudeste rotando al sector oeste MIN 7°C /// MAX 12°C