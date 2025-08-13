¿Cómo estará el tiempo este jueves 14 de agosto 2025 en Neuquén y Río Negro? Acá te contamos
Se mantienen las condiciones de nubosidad variable y asenso de la temperatura hacia el fin de semana.
LAGOS – Bariloche – La Angostura – San Martín
Nubosidad variable. Periodos inestables con algunas lluvias aisladas. Mejorando. Viento leve a moderado del noreste. MIN 2°C /// MAX 6°C
LÍNEA SUR – Jacobacci – Maquinchao
Nubosidad variable. Viento moderado del noreste. Neblinas. MIN -4°C /// MAX 8°C
NORTE NEUQUINO – Chos Malal – Buta Ranquil
Nubosidad variable. Periodos inestables en cordillera con algunas nevadas aisladas. Mejorando. Viento moderado del este. MIN 2°C /// MAX 10°C
CENTRO DE NEUQUÉN – Zapala – Cutral Co – Huincul
Nubosidad variable. Periodos inestables. Mejorando. Viento leve a moderado del noreste. MIN 2°C /// MAX 10°C
VALLES: Neuquén – Cipolletti – Allen – Roca – Regina
Nubosidad variable. Viento moderado del noreste. MIN 2°C /// MAX 14°C
ESTE: Viedma – San Antonio Oeste – Las Grutas
Parcialmente nublado. Viento moderado del noreste. Neblinas y algunos bancos de niebla. MIN 0°C /// MAX 12°C
