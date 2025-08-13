¿Cómo estará el tiempo este jueves 14 de agosto 2025 en Neuquén y Río Negro? Acá te contamos

LAGOS – Bariloche – La Angostura – San Martín

Nubosidad variable. Periodos inestables con algunas lluvias aisladas. Mejorando. Viento leve a moderado del noreste. MIN 2°C /// MAX 6°C

LÍNEA SUR – Jacobacci – Maquinchao

Nubosidad variable. Viento moderado del noreste. Neblinas. MIN -4°C /// MAX 8°C

NORTE NEUQUINO – Chos Malal – Buta Ranquil

Nubosidad variable. Periodos inestables en cordillera con algunas nevadas aisladas. Mejorando. Viento moderado del este. MIN 2°C /// MAX 10°C

CENTRO DE NEUQUÉN – Zapala – Cutral Co – Huincul

Nubosidad variable. Periodos inestables. Mejorando. Viento leve a moderado del noreste. MIN 2°C /// MAX 10°C

VALLES: Neuquén – Cipolletti – Allen – Roca – Regina

Nubosidad variable. Viento moderado del noreste. MIN 2°C /// MAX 14°C

ESTE: Viedma – San Antonio Oeste – Las Grutas

Parcialmente nublado. Viento moderado del noreste. Neblinas y algunos bancos de niebla. MIN 0°C /// MAX 12°C