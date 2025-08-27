¿Cómo estará el tiempo este jueves 28 de agosto 2025 en Neuquén y Río Negro? Acá te contamos
Tiempo bueno, soleado y cálido. Ascenso de la temperatura. A partir del viernes y durante el fin de semana ingresa aire húmedo y frío. Los detalles.
LAGOS – Bariloche – La Angostura – San Martín
Nubosidad variable. Viento leve del oeste rotando al sur. Neblinas. MIN 5°C /// MAX 15°C
LÍNEA SUR – Jacobacci – Maquinchao
Nubosidad variable. Viento leve del sector norte rotando al este. Neblinas. MIN 3°C /// MAX 18°C
NORTE NEUQUINO – Chos Malal – Buta Ranquil
Nubosidad variable. Viento leve de direcciones variables. Neblinas. MIN 6°C /// MAX 20°C
CENTRO DE NEUQUÉN – Zapala – Cutral Co – Huincul
Nubosidad variable. Viento leve del sector oeste. Neblinas. MIN 5°C /// MAX 19°C
VALLES: Neuquén – Cipolletti – Allen – Roca – Regina
Nubosidad variable. Viento moderado del sector norte. MIN 6°C /// MAX 24°C
ESTE: Viedma – San Antonio Oeste – Las Grutas
Nubosidad variable. Viento moderado del sector norte. MIN 10°C /// MAX 24°C
