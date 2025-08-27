ESCUCHÁ RN RADIO
SUSCRIBITE
Servicios

¿Cómo estará el tiempo este jueves 28 de agosto 2025 en Neuquén y Río Negro? Acá te contamos

Tiempo bueno, soleado y cálido. Ascenso de la temperatura. A partir del viernes y durante el fin de semana ingresa aire húmedo y frío. Los detalles. 

Redacción

Por Redacción

LAGOS – Bariloche – La Angostura – San Martín

Nubosidad variable. Viento leve del oeste rotando al sur. Neblinas. MIN 5°C /// MAX 15°C

LÍNEA SUR – Jacobacci – Maquinchao

Nubosidad variable. Viento leve del sector norte rotando al este. Neblinas. MIN 3°C /// MAX 18°C

NORTE NEUQUINO – Chos Malal – Buta Ranquil

Nubosidad variable. Viento leve de direcciones variables. Neblinas. MIN 6°C /// MAX 20°C

CENTRO DE NEUQUÉN – Zapala – Cutral Co – Huincul

Nubosidad variable. Viento leve del sector oeste. Neblinas. MIN 5°C /// MAX 19°C

VALLES: Neuquén – Cipolletti – Allen – Roca – Regina

Nubosidad variable. Viento moderado del sector norte. MIN 6°C /// MAX 24°C

ESTE: Viedma – San Antonio Oeste – Las Grutas

Nubosidad variable. Viento moderado del sector norte. MIN 10°C /// MAX 24°C


Temas

Neuquén

Pronóstico del Tiempo

Río Negro

Últimas noticias

Certificado según norma CWA 17493
Journalism Trust Initiative Nuestras directrices editoriales
<span>Certificado según norma CWA 17493 <br><strong>Journalism Trust Initiative</strong></span>

Comentarios