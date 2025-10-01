ESCUCHÁ RN RADIO
¿Cómo estará el tiempo este miércoles 1° de octubre 2025 en Neuquén y Río Negro? Acá te contamos

Días de calor a partir del miércoles. Bajas presiones. Aire más frío a partir del sábado.

Redacción

LAGOS – Bariloche – La Angostura – San Martín

Despejado a parcialmente nublado. Viento moderado del sector oeste. MIN 1°C /// MAX 17°C

LÍNEA SUR – Jacobacci – Maquinchao

Despejado a parcialmente nublado. Viento moderado del sector oeste. MIN 2°C /// MAX 22°C

NORTE NEUQUINO – Chos Malal – Buta Ranquil

Despejado a parcialmente nublado. Viento leve del sector norte rotando al este. MIN 5°C /// MAX 26°C

CENTRO DE NEUQUÉN – Zapala – Cutral Co – Huincul

Despejado a parcialmente nublado. Viento moderado del sector oeste. MIN 4°C /// MAX 24°C

VALLES: Neuquén – Cipolletti – Allen – Roca – Regina

Mayormente despejado. Viento moderado del noroeste rotando al norte. MIN 7°C /// MAX 27°C

ESTE: Viedma – San Antonio Oeste – Las Grutas

Despejado a parcialmente nublado. Viento moderado a regular del sector norte con ráfagas. MIN 9°C /// MAX 27°C


