¿Cómo estará el tiempo este miércoles 1° de octubre 2025 en Neuquén y Río Negro? Acá te contamos
Días de calor a partir del miércoles. Bajas presiones. Aire más frío a partir del sábado.
LAGOS – Bariloche – La Angostura – San Martín
Despejado a parcialmente nublado. Viento moderado del sector oeste. MIN 1°C /// MAX 17°C
LÍNEA SUR – Jacobacci – Maquinchao
Despejado a parcialmente nublado. Viento moderado del sector oeste. MIN 2°C /// MAX 22°C
NORTE NEUQUINO – Chos Malal – Buta Ranquil
Despejado a parcialmente nublado. Viento leve del sector norte rotando al este. MIN 5°C /// MAX 26°C
CENTRO DE NEUQUÉN – Zapala – Cutral Co – Huincul
Despejado a parcialmente nublado. Viento moderado del sector oeste. MIN 4°C /// MAX 24°C
VALLES: Neuquén – Cipolletti – Allen – Roca – Regina
Mayormente despejado. Viento moderado del noroeste rotando al norte. MIN 7°C /// MAX 27°C
ESTE: Viedma – San Antonio Oeste – Las Grutas
Despejado a parcialmente nublado. Viento moderado a regular del sector norte con ráfagas. MIN 9°C /// MAX 27°C
