¿Cómo estará el tiempo este miércoles 27 de agosto 2025 en Neuquén y Río Negro? Acá te contamos

LAGOS – Bariloche – La Angostura – San Martín

Algo a parcialmente nublado, en aumento. Viento leve de direcciones variables. Neblinas. MIN 2°C /// MAX 14°C

LÍNEA SUR – Jacobacci – Maquinchao

Algo a parcialmente nublado, en aumento. Viento leve de direcciones variables cambiando al sector norte. Neblinas. MIN 0°C /// MAX 17°C

NORTE NEUQUINO – Chos Malal – Buta Ranquil

Despejado a parcialmente nublado, en aumento. Viento leve direcciones variables. MIN 5°C /// MAX 20°C

CENTRO DE NEUQUÉN – Zapala – Cutral Co – Huincul

Algo a parcialmente nublado, en aumento. Viento leve de direcciones variables. Neblinas. MIN 4°C /// MAX 20°C

VALLES: Neuquén – Cipolletti – Allen – Roca – Regina

Despejado a parcialmente nublado, en aumento. Viento leve a moderado del sector norte. Neblinas. MIN 6°C /// MAX 24°C

ESTE: Viedma – San Antonio Oeste – Las Grutas

Despejado a parcialmente nublado, en aumento. Viento moderado del sector norte. Neblinas. MIN 9°C /// MAX 24°C