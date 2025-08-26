ESCUCHÁ RN RADIO
SUSCRIBITE
Servicios

¿Cómo estará el tiempo este miércoles 27 de agosto 2025 en Neuquén y Río Negro? Acá te contamos

Continúa el tiempo bueno. Tardes cálidas en los valles, meseta y la costa. Se mantienen las condiciones primaverales. Frío polar hacia el fin de semana.

Redacción

Por Redacción

LAGOS – Bariloche – La Angostura – San Martín

Algo a parcialmente nublado, en aumento. Viento leve de direcciones variables. Neblinas. MIN 2°C /// MAX 14°C

LÍNEA SUR – Jacobacci – Maquinchao

Algo a parcialmente nublado, en aumento. Viento leve de direcciones variables cambiando al sector norte. Neblinas. MIN 0°C /// MAX 17°C

NORTE NEUQUINO – Chos Malal – Buta Ranquil

Despejado a parcialmente nublado, en aumento. Viento leve direcciones variables. MIN 5°C /// MAX 20°C

CENTRO DE NEUQUÉN – Zapala – Cutral Co – Huincul

Algo a parcialmente nublado, en aumento. Viento leve de direcciones variables. Neblinas. MIN 4°C /// MAX 20°C

VALLES: Neuquén – Cipolletti – Allen – Roca – Regina

Despejado a parcialmente nublado, en aumento. Viento leve a moderado del sector norte. Neblinas. MIN 6°C /// MAX 24°C

ESTE: Viedma – San Antonio Oeste – Las Grutas

Despejado a parcialmente nublado, en aumento. Viento moderado del sector norte. Neblinas. MIN 9°C /// MAX 24°C


Temas

Neuquén

Pronóstico del Tiempo

Río Negro

Últimas noticias

Certificado según norma CWA 17493
Journalism Trust Initiative Nuestras directrices editoriales
<span>Certificado según norma CWA 17493 <br><strong>Journalism Trust Initiative</strong></span>

Comentarios