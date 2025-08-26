¿Cómo estará el tiempo este miércoles 27 de agosto 2025 en Neuquén y Río Negro? Acá te contamos
Continúa el tiempo bueno. Tardes cálidas en los valles, meseta y la costa. Se mantienen las condiciones primaverales. Frío polar hacia el fin de semana.
LAGOS – Bariloche – La Angostura – San Martín
Algo a parcialmente nublado, en aumento. Viento leve de direcciones variables. Neblinas. MIN 2°C /// MAX 14°C
LÍNEA SUR – Jacobacci – Maquinchao
Algo a parcialmente nublado, en aumento. Viento leve de direcciones variables cambiando al sector norte. Neblinas. MIN 0°C /// MAX 17°C
NORTE NEUQUINO – Chos Malal – Buta Ranquil
Despejado a parcialmente nublado, en aumento. Viento leve direcciones variables. MIN 5°C /// MAX 20°C
CENTRO DE NEUQUÉN – Zapala – Cutral Co – Huincul
Algo a parcialmente nublado, en aumento. Viento leve de direcciones variables. Neblinas. MIN 4°C /// MAX 20°C
VALLES: Neuquén – Cipolletti – Allen – Roca – Regina
Despejado a parcialmente nublado, en aumento. Viento leve a moderado del sector norte. Neblinas. MIN 6°C /// MAX 24°C
ESTE: Viedma – San Antonio Oeste – Las Grutas
Despejado a parcialmente nublado, en aumento. Viento moderado del sector norte. Neblinas. MIN 9°C /// MAX 24°C
Comentarios