Ordenamiento vial en Cipolletti: así son los nuevos derivadores en Ruta 65 y Perón

Gracias a la tecnología incorporada se logró reordenar el flujo de más de 1.200 vehículos por hora. Foto: Municipalidad de Cipolletti.

Tras la inauguración de las intersecciones canalizadas sobre la Ruta Provincial N°65, el Municipio de Cipolletti realizó un análisis del funcionamiento de tránsito en el sector mediante imágenes captadas por drones. Según informaron desde el Ejecutivo, el monitoreo permitió observar una mejora en la fluidez vehicular y en el ordenamiento de la circulación en uno de los puntos de mayor tránsito de la ciudad.

La obra fue ejecutada con el Gobierno de Río Negro, a través de Vialidad Rionegrina, con una inversión superior a los $1.600 millones. El proyecto tuvo como objetivo reforzar la seguridad vial en el acceso entre la Ruta 65 y la avenida Perón.

Desde la Secretaría de Fiscalización indicaron que, gracias a los nuevos derivadores y a la implementación de semáforos inteligentes, actualmente se ordena el paso de más de 1.200 vehículos por hora, entre livianos y pesados. Además, agregaron que el nuevo esquema permite reducir los tiempos de espera y mejorar las condiciones de circulación.

El intendente Rodrigo Buteler sostuvo que años atrás el tránsito en ese sector era considerablemente menor, pero que el crecimiento urbano y el incremento de la actividad vinculada a Vaca Muerta generaron la necesidad de adaptar la infraestructura vial. En ese sentido, afirmó que este tipo de obras buscan garantizar una movilidad «más segura y eficiente».

Así funcionan los derivadores con semáforos de última tecnología

Uno de los aspectos centrales del proyecto es la incorporación de tecnología adaptativa en los semáforos ubicados en la intersección de Ruta 65 y Perón. El sistema cuenta con sensores de detección vehicular, controladores dinámicos y herramientas de análisis asistidas por inteligencia artificial que procesan en tiempo real el comportamiento del tránsito.

De acuerdo a la información oficial, esta tecnología permite modificar automáticamente los tiempos semafóricos según el flujo de vehículos de cada momento, con el objetivo de optimizar la circulación y disminuir las demoras en los horarios pico.

El secretario de Fiscalización, Diego Zúñiga, adelantó que el municipio prevé extender este sistema a otros sectores vialmente conflictivos, entre ellos Moreno y Ruta 151, Moreno y San Luis, y Ruta 22 y Salto.

Sobre la obra de intersecciones canalizadas en Ruta 65

La obra sobre Ruta 65 contempla derivadores que permiten direccionar el tránsito hacia la circulación interna de la ciudad, la Circunvalación y la conexión con Ruta Nacional 22. El proyecto incluyó una intersección semaforizada de cuatro tiempos, con tres carriles hacia el oeste y cuatro hacia el este, además de un carril adicional para giro a la izquierda desde calle Salto.

También se intervino el cruce ferroviario ubicado a la altura de calle Mosconi, donde se implementó una configuración no semaforizada destinada al tránsito liviano.

Los trabajos incluyeron además el ensanchamiento de calzada, extensión de alcantarillas, readecuación de veredas, instalación de alumbrado público, construcción de isletas separadoras, cordones cuneta, banquinas pavimentadas, defensas metálicas y nueva señalización horizontal y vertical.