¿Cómo estará el tiempo este martes 16 de septiembre 2025 en Neuquén y Río Negro? Acá te contamos

LAGOS – Bariloche – La Angostura – San Martín

Parcialmente nublado a nublado. Inestable en cordillera hacia la noche con algunas lluvias. Viento moderado del oeste. MIN 4°C /// MAX 14°C

LÍNEA SUR – Jacobacci – Maquinchao

Parcialmente nublado a nublado. Viento moderado del oeste. MIN 5°C /// MAX 17°C

NORTE NEUQUINO – Chos Malal – Buta Ranquil

Parcialmente nublado a nublado. Viento leve del oeste. MIN 6°C /// MAX 21°C

CENTRO DE NEUQUÉN – Zapala – Cutral Co – Huincul

Parcialmente nublado a nublado. Viento moderado del oeste. MIN 5°C /// MAX 20°C

VALLES: Neuquén – Cipolletti – Allen – Roca – Regina

Parcialmente nublado. Inestable hacia la noche valle medio. Viento moderado del oeste cambiando a leve del sur. MIN 8°C /// MAX 24°C

ESTE: Viedma – San Antonio Oeste – Las Grutas

Nubosidad en aumento. Períodos inestables hacia la tarde o noche en la costa. Viento moderado del sector oeste rotando al sur. MIN 11°C /// MAX 24°C