¿Cómo estará el tiempo este martes 16 de septiembre 2025 en Neuquén y Río Negro? Acá te contamos
Tardes primaverales. Períodos inestables con tormentas en el centro este de la región durante la semana. Los detalles.
LAGOS – Bariloche – La Angostura – San Martín
Parcialmente nublado a nublado. Inestable en cordillera hacia la noche con algunas lluvias. Viento moderado del oeste. MIN 4°C /// MAX 14°C
LÍNEA SUR – Jacobacci – Maquinchao
Parcialmente nublado a nublado. Viento moderado del oeste. MIN 5°C /// MAX 17°C
NORTE NEUQUINO – Chos Malal – Buta Ranquil
Parcialmente nublado a nublado. Viento leve del oeste. MIN 6°C /// MAX 21°C
CENTRO DE NEUQUÉN – Zapala – Cutral Co – Huincul
Parcialmente nublado a nublado. Viento moderado del oeste. MIN 5°C /// MAX 20°C
VALLES: Neuquén – Cipolletti – Allen – Roca – Regina
Parcialmente nublado. Inestable hacia la noche valle medio. Viento moderado del oeste cambiando a leve del sur. MIN 8°C /// MAX 24°C
ESTE: Viedma – San Antonio Oeste – Las Grutas
Nubosidad en aumento. Períodos inestables hacia la tarde o noche en la costa. Viento moderado del sector oeste rotando al sur. MIN 11°C /// MAX 24°C
