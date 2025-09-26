¿Cómo estará el tiempo este sábado 27 de septiembre 2025 en Neuquén y Río Negro? Acá te contamos

LAGOS – Bariloche – La Angostura – San Martín

Nublado a parcialmente nublado. Algunas lluvias en cordillera. Mejorando Viento moderado a regular del sector oeste con algunas ráfagas. MIN 4°C /// MAX 11°C

LÍNEA SUR – Jacobacci – Maquinchao

Parcialmente nublado a despejado. Viento moderado a regular del sector oeste con algunas ráfagas. MIN 2°C /// MAX 15°C

NORTE NEUQUINO – Chos Malal – Buta Ranquil

Parcialmente nublado a despejado. Viento moderado a sector oeste con ráfagas en cotas más altas. MIN 3°C /// MAX 17°C

CENTRO DE NEUQUÉN – Zapala – Cutral Co – Huincul

Nubosidad variable. Algunas lluvias en cordillera. Mejorando Viento moderado a regular del sector oeste con algunas ráfagas. MIN 4°C /// MAX 18°C

VALLES: Neuquén – Cipolletti – Allen – Roca – Regina

Parcialmente nublado a despejado. Viento moderado a regular a sector oeste con ráfagas. MIN 7°C /// MAX 20°C

ESTE: Viedma – San Antonio Oeste – Las Grutas

Parcialmente nublado, luego poco nuboso. Viento moderado del sector oeste rotando al norte. MIN 8°C /// MAX 18°C