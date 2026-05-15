Qué pasa si comés kiwi todos los días: los beneficios que destacan los especialistas

Aunque durante años fue considerada una fruta “secundaria” frente a opciones más populares como la banana o la naranja, el kiwi empezó a ganar protagonismo entre nutricionistas y especialistas por la cantidad de beneficios que puede aportar al cuerpo cuando se consume de manera frecuente.

Rico en vitamina C, fibra, antioxidantes y compuestos naturales vinculados al descanso y la digestión, incorporar kiwi todos los días podría generar cambios positivos en distintas funciones del organismo.

Por qué el kiwi se volvió una de las frutas más recomendadas

El kiwi contiene una gran concentración de nutrientes esenciales. Según datos del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) y distintas investigaciones nutricionales, una sola porción aporta:

Vitamina C

Fibra

Potasio

Antioxidantes

Vitamina E

Folato

Además, tiene bajo aporte calórico y un importante contenido de agua, algo que lo vuelve atractivo para quienes buscan mejorar hábitos alimenticios.

Ayuda a mejorar la digestión

Uno de los beneficios más conocidos del kiwi está relacionado con el sistema digestivo. Esta fruta contiene fibra y una enzima llamada actinidina, asociada con una mejor digestión de proteínas y un tránsito intestinal más regular.

Especialistas señalan que consumir kiwi diariamente podría ayudar a reducir:

Hinchazón abdominal

Estreñimiento

Sensación de pesadez

Digestiones lentas

Algunos estudios incluso encontraron mejoras en personas con molestias gastrointestinales leves.

Puede fortalecer el sistema inmune

El kiwi es una de las frutas con mayor cantidad de vitamina C. De hecho, puede aportar más vitamina C que una naranja en relación al tamaño de la porción.

Este nutriente es clave para:

Fortalecer las defensas

Proteger células del estrés oxidativo

Favorecer la producción de colágeno

Ayudar a la cicatrización

Por eso, muchos especialistas recomiendan incorporarlo especialmente durante épocas de frío o cambios de estación.

Qué efecto podría tener sobre el sueño

En los últimos años, investigaciones científicas comenzaron a analizar el vínculo entre el kiwi y el descanso.

Algunos estudios observaron que personas que consumieron kiwi antes de dormir lograron:

Dormirse más rápido

Tener menos despertares nocturnos

Mejorar la calidad del sueño

Esto se relacionaría con su contenido de serotonina, antioxidantes y melatonina natural.

También podría beneficiar al corazón

El kiwi contiene potasio, fibra y antioxidantes que ayudan a mantener una buena salud cardiovascular.

Distintos especialistas sostienen que su consumo habitual podría colaborar con:

El control de la presión arterial

La reducción del colesterol

La circulación sanguínea

Además, algunos estudios encontraron efectos positivos sobre los triglicéridos y la función vascular.

Cómo recomiendan consumirlo

El kiwi puede incorporarse de distintas maneras:

Solo y fresco

La opción más simple y recomendada.

Con yogur o avena

Ideal para desayunos o meriendas.

En licuados o bowls

Muy usado en recetas saludables.

Con cáscara

Bien lavada, ya que allí también se concentra fibra y antioxidantes.

Qué personas deberían moderar su consumo

Aunque es una fruta saludable, especialistas recomiendan consultar antes de consumirlo en exceso en casos de:

Alergia al kiwi

Problemas renales

Dietas específicas con control de potasio

Síndrome de intestino irritable sensible a ciertas fibras

Cuánto kiwi recomiendan consumir por día

La mayoría de los nutricionistas habla de un consumo moderado de uno o dos kiwis diarios dentro de una alimentación equilibrada.

Como ocurre con cualquier alimento, los beneficios aparecen cuando se combina con buenos hábitos generales, descanso y actividad física.