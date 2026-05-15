Dólar hoy: ¿a cuánto cotiza el dólar oficial y los financieros este viernes 15 de mayo 2026?
El mercado analiza el cierre semanal del dólar oficial, el dólar MEP y el dólar CCL en las pizarras principales. Repasamos la evolución del Riesgo País y la brecha cambiaria en la última rueda del periodo.
Dólar hoy: ¿a cuánto cotiza el dólar oficial? En el inicio de la jornada de este viernes 15 de mayo 2026, la plaza cambiaria argentina muestra una dinámica de consolidación técnica. Bajo la supervisión del Banco Central (BCRA), las cotizaciones operan con variaciones mínimas, reflejando el equilibrio entre la liquidación de divisas del sector exportador y la demanda estacional.
El comportamiento del dólar oficial continúa actuando como el ancla nominal para los contratos de comercio exterior, mientras que el dólar MEP y el dólar CCL reflejan una calma sostenida en el mercado de capitales porteño.
Dólar hoy: cotización del dólar oficial este viernes 15 de mayo 2026
En la apertura de este viernes 15 de mayo 2026, el dólar oficial cotiza en Banco Nación a:
- $1.365 para la compra.
- $1.415 para la venta.
Dólar oficial hoy: las pizarras de los bancos este viernes 15 de mayo 2026
En el circuito minorista, el dólar oficial se mantiene como la referencia central del mercado bajo el monitoreo constante del Banco Central. En los principales bancos, estas son las cotizaciones en la apertura de la actividad:
|BANCO
|APERTURA
|Compra
|Venta
|Banco Galicia
|1360
|1410
|Banco Nación
|1365
|1415
|Banco ICBC
|1355
|1415
|Banco BBVA
|1365
|1415
|Banco Supervielle
|1369
|1419
|Banco Ciudad de Bs As
|1355
|1415
|Banco Patagonia
|1365
|1415
|Banco Hipotecario
|1375
|1415
|Banco Santander
|1365
|1415
|Banco Credicoop
|1365
|1415
|Banco Macro
|1365
|1425
|Banco Piano
|1385
|1425
|Banco BPN
|1355
|1425
Cotización del dólar oficial y dólar tarjeta en el Banco Nación: viernes 15 de mayo 2026
El dólar oficial abre la última rueda de la semana en el Banco Nación (BNA) a $1.365 para la compra y $1.415 para la venta. Este nivel de precios completa el deslizamiento programado para la primera quincena de mayo 2026, manteniendo la competitividad sin convalidar saltos bruscos.
En consecuencia, el dólar tarjeta —referencia para servicios de streaming y consumos en el exterior— se posiciona en los:
$1.839,5.
Según los reportes oficiales del BNA, esta estabilidad del dólar oficial minorista permite una transición ordenada hacia el fin de semana, sin presiones adicionales sobre la demanda de divisas.
Tendencia del dólar MEP y dólar CCL en el mercado financiero: viernes 15 de mayo 2026
En el ámbito bursátil, el dólar MEP (o dólar bolsa) cotiza esta mañana a:
- $1.420, operando con una brecha técnica muy estrecha respecto al tipo de cambio minorista formal.
Por su parte, el dólar CCL (Contado con Liquidación) se negocia a:
- $1.480, manteniéndose como el canal predilecto para la gestión de carteras corporativas.
La paridad observada tanto en el dólar MEP como en el dólar CCL durante este viernes es atribuida por analistas a la absorción de liquidez que realiza el Tesoro y a la firmeza de las reservas líquidas acumuladas por la autoridad monetaria.
El Riesgo País y su relación con el dólar oficial y financieros: viernes 15 de mayo 2026
Un indicador determinante para el cierre de la semana es el Riesgo País, que en la apertura de hoy se ubica en los 523 puntos básicos.
Este nivel de estabilidad en la percepción del riesgo soberano contribuye directamente a la calma del dólar oficial, el dólar MEP y el dólar CCL, reduciendo la volatilidad en el mercado informal o dólar blue, que abre a:
- $1.400 para la compra.
- $1.420 para la venta.
Al igual que en las jornadas previas, la convergencia entre los distintos tipos de cambio sugiere un escenario de alta previsibilidad macroeconómica para el inicio de la segunda mitad de mayo 2026.
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