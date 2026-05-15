Dólar hoy: a cuánto cotiza el dólar oficial y los financieros este viernes 15 de mayo 2026.-

Dólar hoy: ¿a cuánto cotiza el dólar oficial? En el inicio de la jornada de este viernes 15 de mayo 2026, la plaza cambiaria argentina muestra una dinámica de consolidación técnica. Bajo la supervisión del Banco Central (BCRA), las cotizaciones operan con variaciones mínimas, reflejando el equilibrio entre la liquidación de divisas del sector exportador y la demanda estacional.

El comportamiento del dólar oficial continúa actuando como el ancla nominal para los contratos de comercio exterior, mientras que el dólar MEP y el dólar CCL reflejan una calma sostenida en el mercado de capitales porteño.

Dólar hoy: cotización del dólar oficial este viernes 15 de mayo 2026

En la apertura de este viernes 15 de mayo 2026, el dólar oficial cotiza en Banco Nación a:

$1.365 para la compra.

$1.415 para la venta.

Dólar oficial hoy: las pizarras de los bancos este viernes 15 de mayo 2026

En el circuito minorista, el dólar oficial se mantiene como la referencia central del mercado bajo el monitoreo constante del Banco Central. En los principales bancos, estas son las cotizaciones en la apertura de la actividad:

BANCO APERTURA Compra Venta Banco Galicia 1360 1410 Banco Nación 1365 1415 Banco ICBC 1355 1415 Banco BBVA 1365 1415 Banco Supervielle 1369 1419 Banco Ciudad de Bs As 1355 1415 Banco Patagonia 1365 1415 Banco Hipotecario 1375 1415 Banco Santander 1365 1415 Banco Credicoop 1365 1415 Banco Macro 1365 1425 Banco Piano 1385 1425 Banco BPN 1355 1425

Cotización del dólar oficial y dólar tarjeta en el Banco Nación: viernes 15 de mayo 2026

El dólar oficial abre la última rueda de la semana en el Banco Nación (BNA) a $1.365 para la compra y $1.415 para la venta. Este nivel de precios completa el deslizamiento programado para la primera quincena de mayo 2026, manteniendo la competitividad sin convalidar saltos bruscos.

En consecuencia, el dólar tarjeta —referencia para servicios de streaming y consumos en el exterior— se posiciona en los:

$1.839,5.

Según los reportes oficiales del BNA, esta estabilidad del dólar oficial minorista permite una transición ordenada hacia el fin de semana, sin presiones adicionales sobre la demanda de divisas.

Tendencia del dólar MEP y dólar CCL en el mercado financiero: viernes 15 de mayo 2026

En el ámbito bursátil, el dólar MEP (o dólar bolsa) cotiza esta mañana a:

$1.420, operando con una brecha técnica muy estrecha respecto al tipo de cambio minorista formal.

Por su parte, el dólar CCL (Contado con Liquidación) se negocia a:

$1.480, manteniéndose como el canal predilecto para la gestión de carteras corporativas.

La paridad observada tanto en el dólar MEP como en el dólar CCL durante este viernes es atribuida por analistas a la absorción de liquidez que realiza el Tesoro y a la firmeza de las reservas líquidas acumuladas por la autoridad monetaria.

El Riesgo País y su relación con el dólar oficial y financieros: viernes 15 de mayo 2026

Un indicador determinante para el cierre de la semana es el Riesgo País, que en la apertura de hoy se ubica en los 523 puntos básicos.

Este nivel de estabilidad en la percepción del riesgo soberano contribuye directamente a la calma del dólar oficial, el dólar MEP y el dólar CCL, reduciendo la volatilidad en el mercado informal o dólar blue, que abre a:

$1.400 para la compra.

$1.420 para la venta.

Al igual que en las jornadas previas, la convergencia entre los distintos tipos de cambio sugiere un escenario de alta previsibilidad macroeconómica para el inicio de la segunda mitad de mayo 2026.