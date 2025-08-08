¿Cómo estará el tiempo este sábado 9 de agosto 2025 en Neuquén y Río Negro? Acá te contamos
Tiempo bueno, soleado y calmo. Mañana fría pero tardes templadas. El domingo ingresa un frente frío en la cordillera con lluvias y nieve. Los detalles.
LAGOS – Bariloche – La Angostura – San Martín
Algo nublado, luego nubosidad en aumento. Viento moderado a leve del sector norte. MIN 0°C /// MAX 10°C
LÍNEA SUR – Jacobacci – Maquinchao
Algo nublado, luego nubosidad en aumento. Viento moderado del sector norte. MIN -3°C /// MAX 12°C
NORTE NEUQUINO – Chos Malal – Buta Ranquil
Algo nublado, luego nubosidad en aumento. Viento leve de direcciones variables. MIN 1°C /// MAX 15°C
CENTRO DE NEUQUÉN – Zapala – Cutral Co – Huincul
Despejado o algo nublado, en aumento. Viento leve a moderado del sector norte. Neblinas. MIN 0°C /// MAX 12°C
VALLES: Neuquén – Cipolletti – Allen – Roca – Regina
Mayormente despejado a parcialmente nublado. Viento moderado del sector norte. MIN 0°C /// MAX 15°C
ESTE: Viedma – San Antonio Oeste – Las Grutas
Mayormente despejado o algo nublado. Viento moderado del sector norte. Neblinas. MIN 0°C /// MAX 16°C
