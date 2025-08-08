¿Cómo estará el tiempo este sábado 9 de agosto 2025 en Neuquén y Río Negro? Acá te contamos

LAGOS – Bariloche – La Angostura – San Martín

Algo nublado, luego nubosidad en aumento. Viento moderado a leve del sector norte. MIN 0°C /// MAX 10°C

LÍNEA SUR – Jacobacci – Maquinchao

Algo nublado, luego nubosidad en aumento. Viento moderado del sector norte. MIN -3°C /// MAX 12°C

NORTE NEUQUINO – Chos Malal – Buta Ranquil

Algo nublado, luego nubosidad en aumento. Viento leve de direcciones variables. MIN 1°C /// MAX 15°C

CENTRO DE NEUQUÉN – Zapala – Cutral Co – Huincul

Despejado o algo nublado, en aumento. Viento leve a moderado del sector norte. Neblinas. MIN 0°C /// MAX 12°C

VALLES: Neuquén – Cipolletti – Allen – Roca – Regina

Mayormente despejado a parcialmente nublado. Viento moderado del sector norte. MIN 0°C /// MAX 15°C

ESTE: Viedma – San Antonio Oeste – Las Grutas

Mayormente despejado o algo nublado. Viento moderado del sector norte. Neblinas. MIN 0°C /// MAX 16°C