¿Cómo estará el tiempo este viernes 15 de agosto 2025 en Neuquén y Río Negro? Acá te contamos

LAGOS – Bariloche – La Angostura – San Martín

Cielo parcialmente nublado. Frío. Viento leve a moderado del sudeste. MIN 2°C /// MAX 7°C

LÍNEA SUR – Jacobacci – Maquinchao

Nubosidad variable. Algunos chaparrones dispersos. Viento moderado del noreste. MIN 0°C /// MAX 9°C

NORTE NEUQUINO – Chos Malal – Buta Ranquil

Algunas nieblas. Nubosidad variable. Chaparrones dispersos hacia la noche. Mejorando. Viento moderado del este. MIN 2°C /// MAX 13°C

CENTRO DE NEUQUÉN – Zapala – Cutral Co – Huincul

Nubosidad variable. Frío. Viento leve del sector este. MIN 1°C /// MAX 6°C

VALLES: Neuquén – Cipolletti – Allen – Roca – Regina

Parcialmente nublado. Chaparrones a la noche. Viento moderado del este. MIN 3°C /// MAX 15°C

ESTE: Viedma – San Antonio Oeste – Las Grutas

Cielo despejado o algo nublado. Viento moderado del noreste. MIN 1°C /// MAX 14°C