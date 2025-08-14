¿Cómo estará el tiempo este viernes 15 de agosto 2025 en Neuquén y Río Negro? Acá te contamos
Ingreso de aire más frío del Pacífico, vientos moderados a regulares con descenso de la temperatura. Los detalles.
LAGOS – Bariloche – La Angostura – San Martín
Cielo parcialmente nublado. Frío. Viento leve a moderado del sudeste. MIN 2°C /// MAX 7°C
LÍNEA SUR – Jacobacci – Maquinchao
Nubosidad variable. Algunos chaparrones dispersos. Viento moderado del noreste. MIN 0°C /// MAX 9°C
NORTE NEUQUINO – Chos Malal – Buta Ranquil
Algunas nieblas. Nubosidad variable. Chaparrones dispersos hacia la noche. Mejorando. Viento moderado del este. MIN 2°C /// MAX 13°C
CENTRO DE NEUQUÉN – Zapala – Cutral Co – Huincul
Nubosidad variable. Frío. Viento leve del sector este. MIN 1°C /// MAX 6°C
VALLES: Neuquén – Cipolletti – Allen – Roca – Regina
Parcialmente nublado. Chaparrones a la noche. Viento moderado del este. MIN 3°C /// MAX 15°C
ESTE: Viedma – San Antonio Oeste – Las Grutas
Cielo despejado o algo nublado. Viento moderado del noreste. MIN 1°C /// MAX 14°C
Comentarios