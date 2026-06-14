Sin estacionamiento medido y colectivos con menos frecuencias: así funcionarán los servicios en Neuquén el feriado del 15 de junio

El estacionamiento medido con cambios en el feriado. Foto: Archivo Matías Subat.

Con motivo del feriado del lunes 15 de junio 2026 en conmemoración del paso a la inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes, habrá cambios en los servicios de Neuquén durante el fin de semana largo.

Desde el Municipio detallaron cuáles funcionarán con normalidad y los que se modificarán.

Así funcionarán los servicios en Neuquén este 15 de junio 2026

Así funcionarán los servicios este lunes, según indicó la Municipalidad de Neuquén:

Recolección de residuos: se prestará con normalidad durante toda la jornada.

Transporte público de pasajeros: funcionará con frecuencia de domingo o feriado.

Estacionamiento Medido (SAEM): no tendrá actividad.

Centros de Transferencia: permanecerán cerrados.

Cementerios municipales Central y Parque El Progreso: estarán abiertos al público de 9 a 19.

Línea 147: atenderá consultas de 8 a 15. Ante cualquier emergencia, la comunidad podrá comunicarse durante las 24 horas con la Línea 103 de Protección Civil.

Dependencias de Turismo: permanecerán abiertas durante el fin de semana y el feriado, al igual que las actividades guiadas. La oficina del Centro y la ubicada en la ETON atenderán de 8 a 20; la Oficina Puente lo hará de 8 a 19; y la oficina del Balneario Gustavo Fahler estará abierta de 8.30 a 19.