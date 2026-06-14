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Sin estacionamiento medido y colectivos con menos frecuencias: así funcionarán los servicios en Neuquén el feriado del 15 de junio

Habrá cambios durante el feriado que conmemora el paso a la inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes. 

Redacción

Por Redacción

El estacionamiento medido con cambios en el feriado. Foto: Archivo Matías Subat.

El estacionamiento medido con cambios en el feriado. Foto: Archivo Matías Subat.

Con motivo del feriado del lunes 15 de junio 2026 en conmemoración del paso a la inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes, habrá cambios en los servicios de Neuquén durante el fin de semana largo.

Desde el Municipio detallaron cuáles funcionarán con normalidad y los que se modificarán.

Así funcionarán los servicios en Neuquén este 15 de junio 2026

Así funcionarán los servicios este lunes, según indicó la Municipalidad de Neuquén:

  • Recolección de residuos: se prestará con normalidad durante toda la jornada.
  • Transporte público de pasajeros: funcionará con frecuencia de domingo o feriado.
  • Estacionamiento Medido (SAEM): no tendrá actividad.
  • Centros de Transferencia: permanecerán cerrados.
  • Cementerios municipales Central y Parque El Progreso: estarán abiertos al público de 9 a 19.
  • Línea 147: atenderá consultas de 8 a 15. Ante cualquier emergencia, la comunidad podrá comunicarse durante las 24 horas con la Línea 103 de Protección Civil.
  • Dependencias de Turismo: permanecerán abiertas durante el fin de semana y el feriado, al igual que las actividades guiadas. La oficina del Centro y la ubicada en la ETON atenderán de 8 a 20; la Oficina Puente lo hará de 8 a 19; y la oficina del Balneario Gustavo Fahler estará abierta de 8.30 a 19.
  • Subsecretaría de las Mujeres: mantendrá una guardia para consultas vinculadas a situaciones de riesgo por violencia de género de 10 a 13. Quienes necesiten asistencia podrán comunicarse con el área legal al 299- 5121506 o con el área psicosocial al 299- 5940202.

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Colectivos

Municipalidad de Neuquén

recolección de residuos

Con motivo del feriado del lunes 15 de junio 2026 en conmemoración del paso a la inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes, habrá cambios en los servicios de Neuquén durante el fin de semana largo.

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