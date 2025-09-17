Corte de luz programado en el oeste de Neuquén para este jueves 18 de septiembre durante cuatro horas

La Cooperativa de Agua, Luz y Fuerza de Neuquén (CALF) informó un nuevo corte de luz que afectará a Neuquén este jueves 18 septiembre. La interrupción del servicio eléctrico será en un sector del oeste de la ciudad durante cuatro horas.

Qué zonas de Neuquén afectará el corte de luz del jueves

Desde CALF detallaron las zonas afectadas por el corte del jueves:

De 9 a 12, en el predio de la empresa Techint (J.J Lastra 3694), por «mantenimiento en recinto y subestación subterránea».

De 8:30 a 13, en la zona aledaña a Godoy, entre Albardón y Belgrano, y en zona aledaña a Juan Pluis entre Godoy Y Necochea.

Las zonas afectadas del corte de luz este miércoles en Neuquén

Para este miércoles hay una interrupción del servicio eléctrico en la zona aledaña a Combate de San Lorenzo, entre Roca y San Martín.

El corte se hace hoy entre 8:30 a 12:30, «para montar y conectar nueva sub estación transformadora», indicó CALF.