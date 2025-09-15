ESCUCHÁ RN RADIO
SUSCRIBITE
Servicios

Corte programado de luz en la zona oeste de Neuquén durante cuatro horas este miércoles 17 de septiembre

Desde CALF detallaron los horarios y zonas afectadas de la interrupción del servicio eléctrico.

Redacción

Por Redacción

Cortes de luz programados en Neuquén. Foto: gentileza.

Cortes de luz programados en Neuquén. Foto: gentileza.

La Cooperativa de Agua, Luz y Fuerza de Neuquén (CALF) informó un nuevo corte de luz que afectará a la ciudad de Neuquén este miércoles 17 de septiembre. La interrupción del servicio eléctrico será en la zona oeste y durará cuatro horas.

Las zonas afectadas del corte de luz este miércoles en Neuquén

Para el miércoles habrá una interrupción del servicio eléctrico en la zona aledaña a Combate de San Lorenzo, entre Roca y San Martín.

El corte se hará de 8:30 a 12:30, «para montar y conectar nueva sub estación transformadora», indicó CALF.

Dónde será el corte de luz este martes 16 de septiembre en Neuquén

 La interrupción durará cinco horas este martes 16 de septiembre y por ello solicitaron tener en cuenta los horarios para prevenir cualquier situación. El detalle de dónde afectará:

  • De 8:30 a 13:30, en la zona aledaña de J.J. Lastra, desde Goya hasta O ´Connor. «Por remodelación de línea de media tensión, cambio de seccionadores y mantenimiento», precisaron de CALF.

Temas

CALF

Corte de luz

Neuquén

La Cooperativa de Agua, Luz y Fuerza de Neuquén (CALF) informó un nuevo corte de luz que afectará a la ciudad de Neuquén este miércoles 17 de septiembre. La interrupción del servicio eléctrico será en la zona oeste y durará cuatro horas.

Registrate gratis

Disfrutá de nuestros contenidos y entretenimiento

Suscribite por $1500 ¿Ya estás suscripto? Ingresá ahora

Últimas noticias

Certificado según norma CWA 17493
Journalism Trust Initiative Nuestras directrices editoriales
<span>Certificado según norma CWA 17493 <br><strong>Journalism Trust Initiative</strong></span>

Comentarios