Corte programado de luz en la zona oeste de Neuquén durante cuatro horas este miércoles 17 de septiembre
Desde CALF detallaron los horarios y zonas afectadas de la interrupción del servicio eléctrico.
La Cooperativa de Agua, Luz y Fuerza de Neuquén (CALF) informó un nuevo corte de luz que afectará a la ciudad de Neuquén este miércoles 17 de septiembre. La interrupción del servicio eléctrico será en la zona oeste y durará cuatro horas.
Las zonas afectadas del corte de luz este miércoles en Neuquén
Para el miércoles habrá una interrupción del servicio eléctrico en la zona aledaña a Combate de San Lorenzo, entre Roca y San Martín.
El corte se hará de 8:30 a 12:30, «para montar y conectar nueva sub estación transformadora», indicó CALF.
Dónde será el corte de luz este martes 16 de septiembre en Neuquén
La interrupción durará cinco horas este martes 16 de septiembre y por ello solicitaron tener en cuenta los horarios para prevenir cualquier situación. El detalle de dónde afectará:
- De 8:30 a 13:30, en la zona aledaña de J.J. Lastra, desde Goya hasta O ´Connor. «Por remodelación de línea de media tensión, cambio de seccionadores y mantenimiento», precisaron de CALF.
Comentarios