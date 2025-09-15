Corte programado de luz en la zona oeste de Neuquén durante cuatro horas este miércoles 17 de septiembre

La Cooperativa de Agua, Luz y Fuerza de Neuquén (CALF) informó un nuevo corte de luz que afectará a la ciudad de Neuquén este miércoles 17 de septiembre. La interrupción del servicio eléctrico será en la zona oeste y durará cuatro horas.

Las zonas afectadas del corte de luz este miércoles en Neuquén

Para el miércoles habrá una interrupción del servicio eléctrico en la zona aledaña a Combate de San Lorenzo, entre Roca y San Martín.

El corte se hará de 8:30 a 12:30, «para montar y conectar nueva sub estación transformadora», indicó CALF.

Dónde será el corte de luz este martes 16 de septiembre en Neuquén

La interrupción durará cinco horas este martes 16 de septiembre y por ello solicitaron tener en cuenta los horarios para prevenir cualquier situación. El detalle de dónde afectará: