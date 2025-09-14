Apagón en una capital de la Patagonia por un accidente: chocó contra un poste y dejó sin luz a toda la ciudad

El choque de una camioneta contra un poste de luz produjo un apagón masivo en Río Gallegos, capital de Santa Cruz. Ocurrió este domingo. Se trabaja para restablecer el servicio eléctrico en esta ciudad de la Patagonia.

Apagón masivo en Río Gallegos: cómo se trabaja para restablecer la luz

El episodio ocurrió minutos antes de las 7 cuando una Toyota Hilux conducida por un joven de 16 años impactó contra un soporte de cemento de tendido eléctrico. Según comunicó Servicios Públicos Sociedad del Estado este accidente dañó el poste que “alimenta la doble terna de 33 kV” y que se puso en marcha la reserva fría, para restablecer de manera parcial el servicio.

El sitio La Opinión Austral indicó que desde la empresa señalaron que ya se encuentran trabajando en el lugar y que las reparaciones demandarán gran parte de la jornada.

Qué se sabe accidente en Río Gallegos que dejó sin luz a una capital de la Patagonia

Sobre el accidente vial medios locales sostuvieron que en la camioneta viajaban dos ocupantes masculinos y que ambos se encuentran fuera de peligro.

Además personal de la Comisaría Séptima realizó pericias, incluido el test de alcoholemia al conductor menor de edad. Aún no trascendió que arrojaron los resultados.

Un vecino apuntó contra las dos personas que protagonizaron el accidente. «Chocaron contra un poste y dejaron a toda la ciudad sin luz desde temprano, de milagro están vivos», sostuvo Mario en su red social.