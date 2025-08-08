Apagón en Bariloche este viernes: un corte de luz afecta parte del centro y zona este

Un amplio sector de Bariloche permanece sin suministro eléctrico desde este viernes por la mañana, debido a una falla técnica en la estación transformadora Ñireco. El corte afecta principalmente a la zona este y parte del centro de la ciudad.

Según informaron desde la Cooperativa de Electricidad Bariloche (CEB): «Saltaron las protecciones de una celda en la Estación Transformadora Ñireco».

Falla en una estación clave dejó sin energía a Bariloche

De acuerdo a los trascendidos, el incidente provocó «la salida de servicio de alimentadores». Por el hecho no se reportaron heridos. En el sector continúan las tareas para restablecer el servicio. La primera comunicación oficial fue emitida a las 11:44.

El corte afecta a la zona este y parte del centro de Bariloche. Foto: archivo.

De acuerdo al parte técnico, los equipos de mantenimiento siguen trabajando para solucionar el problema y restablecer el servicio en la brevedad. No se precisó aún el tiempo estimado de normalización.

El corte de luz sorprendió a numerosos vecinos y comerciantes en plena mañana. Las zonas más afectadas incluyen barrios residenciales y áreas céntricas.