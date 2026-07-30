Boca descartó la llegada de Lucas Passerini: el motivo

Passerini fue una opción inesperada para reforzar el ataque pero no prosperó y seguirá su carrera en el Pirata.

Boca se prepara para el duelo trascendental ante O’Higgins este jueves por la vuelta de los 16avos de final de la Copa Sudamericana. El Xeneize sacó una mínima ventaja en La Bombonera y buscará abrochar la clasificación en Chile.

En la previa de este encuentro, Boca también tiene el foco en el mercado de pases y en las últimas horas se confirmó que se bajó de la negociación por Lucas Passerini. El jugador ya le había dado el sí al Xeneize, pero la dirigencia comandada por Juan Román Riquelme tomó esta decisión por el alto costo que pidieron por el jugador desde Córdoba

El presidente Artime valuó al delantero de 32 años en 5 millones de dólares por el 100% del pase, un valor mucho más elevado del que esperaban. De esta forma, el Xeneize cortó las charlas y descartó la llegada del futbolista.

Cabe destacar que el posible arribo de Passerini al equipo de Arruabarrena fue muy resistido por los hinchas, ya que el centrodelantero no atraviesa su mejor presente, con solo un gol en este semestre (16 partidos) y cuatro anotaciones en los últimos 18 meses.

Es el tercer «9» que se descarta en este mercado de pases. Las primeras opciones para reforzar el ataque fueron David Romero y Luciano Gondou, pero ambos no prosperaron también por una cuestión económica. Rodrigo Castillo sonó, pero las charlas con Fluminense no se realizaron.

A pesar de estas frustraciones, Boca seguirá buscando un centrodelantero ante la necesidad de reforzar este puesto, por la complicada situación de Bareiro (no tiene fecha estimada de regreso) y el bajo nivel de Giménez.

El mercado de pases del futbol argentino cierra este viernes 31 de julio. Pero hay una excepción: si un club vende o da a préstamo a un futbolista, tendrá una prorroga para incorporar hasta el 2 de septiembre. Quien está muy cerca de irse es Saracchi, que tiene una oferta del Houston Dynamo de la MLS, y podría abrir un plazo extra para que el Xeneize pueda reforzarse.