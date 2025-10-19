Cronograma de feriados bancarios 2025: en detalle, cuándo no se podrá comprar ni vender dólares
El BCRA oficializó el calendario de feriados bancarios. Acá el detalle.
El Banco Central dio a conocer el calendario oficial de los feriados bancarios que restan hasta el final del 2025. En total son cuatro, y según confirmaron, durante esos días las entidades financieras no abrirán sus puertas ni habrá actividad en el mercado de cambios.
Según lo dispuesto en las comunicaciones C99321 y C100942, no habrá actividad bancaria:
- viernes 21 de noviembre, por ser un día no laborable con fines turísticos.
- lunes 24 de noviembre, en conmemoración del Día de la Soberanía Nacional.
- lunes 8 de diciembre, por el Día de la Inmaculada Concepción de María.
- jueves 25 de diciembre por la celebración de la Navidad.
Debido a que no habrá operaciones bancarias ni en el mercado de cambios, se aconseja a los usuarios anticipar trámites y retiro de efectivo. Los medios electrónicos seguirán activos, pero las transacciones que requieran procesamiento manual se demorarán hasta el siguiente día hábil.
Cuáles son las opciones para operar durante los feriados bancarios
Durante los feriados bancarios en Argentina, la operatoria se restringe a los servicios digitales, ya que las sucursales físicas permanecen cerradas y ciertos procesos, como la acreditación de cheques, quedan en suspenso hasta el siguiente día hábil. Para realizar transacciones en estas fechas, los usuarios pueden recurrir a las siguientes alternativas:
- Home-banking y Aplicaciones Móviles: Estas plataformas digitales se mantienen completamente operativas para ejecutar pagos, realizar transferencias y consultar saldos de manera ágil y segura.
- Billeteras Virtuales: Herramientas como Mercado Pago, Ualá y aplicaciones similares continúan disponibles para toda clase de transacciones digitales.
- Pagos con Tarjeta de Débito: Las compras y demás operaciones que requieren el uso de tarjeta de débito se mantienen habilitadas sin restricciones.
- Extracciones en Comercios: Se podrá obtener efectivo en puntos alternativos de retiro, como supermercados, farmacias, estaciones de servicio y las cadenas de cobro y pago.
