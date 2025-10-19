Cronograma de feriados bancarios 2025: en detalle, cuándo no se podrá comprar ni vender dólares

El Banco Central dio a conocer el calendario oficial de los feriados bancarios que restan hasta el final del 2025. En total son cuatro, y según confirmaron, durante esos días las entidades financieras no abrirán sus puertas ni habrá actividad en el mercado de cambios.

Según lo dispuesto en las comunicaciones C99321 y C100942, no habrá actividad bancaria:

viernes 21 de noviembre , por ser un día no laborable con fines turísticos.

, por ser un día no laborable con fines turísticos. lunes 24 de noviembre , en conmemoración del Día de la Soberanía Nacional.

, en conmemoración del Día de la Soberanía Nacional. lunes 8 de diciembre , por el Día de la Inmaculada Concepción de Marí a.

, por el Día de la Inmaculada Concepción de Marí jueves 25 de diciembre por la celebración de la Navidad.

Debido a que no habrá operaciones bancarias ni en el mercado de cambios, se aconseja a los usuarios anticipar trámites y retiro de efectivo. Los medios electrónicos seguirán activos, pero las transacciones que requieran procesamiento manual se demorarán hasta el siguiente día hábil.

Cuáles son las opciones para operar durante los feriados bancarios

Durante los feriados bancarios en Argentina, la operatoria se restringe a los servicios digitales, ya que las sucursales físicas permanecen cerradas y ciertos procesos, como la acreditación de cheques, quedan en suspenso hasta el siguiente día hábil. Para realizar transacciones en estas fechas, los usuarios pueden recurrir a las siguientes alternativas: