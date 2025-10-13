Feriados en noviembre 2025: cuándo será el próximo fin de semana largo

Tras el fin de semana largo de octubre 2025, muchos argentinos ya miran el calendario para saber cuándo llegará el próximo descanso. La buena noticia es que noviembre 2025 traerá un nuevo fin de semana largo de cuatro días, ideal para planear una escapada o simplemente descansar. Los detalles en esta nota.

Feriados 2025: cuándo será el próximo fin de semana largo

Según el calendario oficial de feriados nacionales, el próximo fin de semana largo será por el Día de la Soberanía Nacional, que conmemora la Batalla de la Vuelta de Obligado, ocurrida el 20 de noviembre de 1845. Este feriado recuerda la resistencia del pueblo argentino frente a la invasión anglo-francesa en el río Paraná, un hecho clave para la afirmación de la soberanía nacional.

Para este año, el Gobierno Nacional dispuso trasladar el feriado del jueves 20 al lunes 24 de noviembre, con el objetivo de fomentar el turismo interno. Además, se suma el viernes 21 de noviembre como día no laborable, lo que extenderá el descanso desde el viernes hasta el lunes inclusive.

En consecuencia, el fin de semana largo de noviembre 2025 irá del viernes 21 al lunes 24, ofreciendo cuatro días consecutivos de descanso en todo el país. Sin embargo, conviene recordar que el viernes no laborable no tiene el mismo carácter que un feriado: en ese caso, la decisión de trabajar o no depende de cada empleador.

Con este esquema, noviembre se perfila como uno de los meses más esperados del año para quienes buscan aprovechar una escapada antes del cierre de 2025, especialmente en los principales destinos turísticos del país.

El fin de semana largo de noviembre 2025: cuatro días de descanso

Gracias a la modificación del Gobierno Nacional, ya se perfila un importante fin de semana largo para el noviembre 2025: