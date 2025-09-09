Cruce a Chile: Condiciones y atención en los pasos fronterizos hoy, 9 de septiembre 2025
Conocé acá el estado actualizado de los pasos fronterizos Argentina - Chile, este martes 9 de septiembre 2025. Repasamos las condiciones y las recomendaciones oficiales, si viajás hoy desde la Patagonia.
Atención, viajeros: los pasos fronterizos entre Argentina y Chile desde Neuquén y Río Negro operan con demoras y posibles cierres este martes 9 de septiembre 2025. El pronóstico de inestabilidad en la cordillera de la Patagonia obliga a consultar el estado de las rutas en tiempo real, antes de emprender el viaje.
Por eso, a continuación, repasamos el reporte diario de los pasos fronterizos hacia Chile, el pronóstico del tiempo, horarios, documentación que pueden solicitarte y tips para cruzar sin problemas, con información oficial de este martes 9 de septiembre 2025.
Pasos fronterizos: ¿Cómo están los cruces de Argentina a Chile este martes 9 de septiembre 2025?
Martes 9 DE SEPTIEMBRE 2025: Revisá acá el estado de los pasos internacionales de Chile a Argentina, y viceversa. Toda la información oficial, detallada uno por uno, para un cruce sin demoras.
¡Viajá tranquilo!
Paso Pino Hachado: martes 9 de septiembre 2025
- PASO cerrado calzada intransitable
- Sectores con hielo y equipos operando.
- Portación obligatoria de cadenas.
Paso Icalma: martes 9 de septiembre 2025
- PASO HABILITADO en horario normal, transitable con precaución.
- Horario: ARG – 9 a 18 / CHI – 8 a 17.
- Probable formación de hielo.
- Portación obligatoria de cadenas.
Paso Hua Hum: martes 9 de septiembre 2025
- PASO HABILITADO en horario normal, transitable con precaución.
- Centro de frontera habilitado. Dos horarios de barcaza.
- Probable formación de hielo.
- Portación obligatoria de cadenas.
Paso Mamuil Malal (ex Tromen): martes 9 de septiembre 2025
- PASO HABILITADO en horario normal, transitable con precaución.
- Horario: ARG – 9 a 19.
- Posible formación de hielo.
- Portación obligatoria de cadenas.
Paso Cardenal Samoré: martes 9 de septiembre 2025
- PASO HABILITADO en horario normal, transitabilidad restringida.
- Calzada mojada. Posible formación de hielo.
- Pronóstico de lluvia, neviscas y aguanieve.
- Portación obligatoria de cadenas.
Paso Pichachen: martes 9 de septiembre 2025
- PASO CERRADO al tránsito en general.
- Inhabilitado para circular a partir de abril 2025, por conclusión de temporada estival.
- Se espera el anuncio de la reapertura del paso para el periodo estival 2025-2026.
Pronóstico del tiempo: ¿Cómo está el clima en la cordillera de Neuquén y Río Negro este martes 9 de septiembre 2025?
Personal de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) informó que este martes 9 de septiembre 2025 el pronóstico para la zona de lagos adelanta:
- Ingreso de aire húmedo.
- Lluvias y nevadas de variada intensidad.
- Se mantienen las condiciones hasta el miércoles.
Consideraciones para circular por los pasos fronterizos que conectan Argentina con Chile: martes 9 de septiembre 2025
Si circulás hoy por los pasos fronterizos que conectan Argentina Con Chile, desde Neuquén y Río Negro, las autoridades de Vialidad Nacional advierten este martes 9 de septiembre 2025:
- Consultar la página de Vialidad Provincial Neuquén y de Vialidad Nacional para obtener información actualizada sobre el estado de las rutas y los pasos fronterizos, especialmente en invierno.
- Chequear los horarios de atención y el estado de cada paso fronterizo antes de viajar, ya que pueden estar sujetos a cambios por condiciones climáticas o mantenimiento.
- Para cruzar la frontera, se requiere la documentación necesaria (DNI o pasaporte vigente), por lo que se solicita tenerla a mano.
Comentarios