Cuándo habrá novedades sobre los medicamentos gratis de PAMI

Los jubilados y pensionados afiliados a PAMI esperan por definiciones en la continuidad del programa de medicamentos gratis, que finaliza este 31 de marzo tras vencerse el acuerdo entre las cámaras de la industria farmacéutica y el gobierno nacional.

Inicialmente, se abrieron las negociaciones entre el gobierno y la industria farmacéutica para avanzar en un nuevo acuerdo, que permita sostener el beneficio para jubilados y pensionados afiliados a PAMI que necesitan los medicamentos gratis para el tratamiento ambulatorio de enfermedades.

Si bien no se ha llegado a un acuerdo respecto de la totalidad de los medicamentos gratis por los costos que implica sostener el programa, desde los laboratorios reconocen que es un problema sensible y, se estima, no se dará de baja en su totalidad.

Además, se entiende que los jubilados y pensionados no resistirían económicamente la baja total del programa de medicamentos gratis de PAMI.

En este marco, se estima que esta semana que inicia podría haber alguna novedad en el avance de las negociaciones sobre el programa de medicamentos gratis de PAMI, ya que el plazo para definir los detalles concluye a fin de mes.

Cuáles son las enfermedades que abordan los medicamentos gratis de PAMI

Además de los medicamentos gratis, PAMI ofrece la cobertura de otras prescripciones en diferentes porcentajes, dependiendo de la patología que presente el jubilado o pensionado solicitante, sea este afiliado a la obra social.

Así, PAMI ofrece medicamentos para patologías agudas con hasta un 60% de descuento; para patologías crónicas con hasta un 80% de descuento; hipoglucemiantes, insulina y tiras reactivas en hasta un 100% de descuento; medicamentos oncológicos, HIV, tratamientos especiales y para personas con discapacidad también en un 100%.

En tanto, hasta fines de marzo, PAMI mantiene la cobertura completa de los medicamentos ambulatorios en hasta cuatro prescripciones, para aquellos jubilados y pensionados que no puedan pagar el importe del medicamento con el descuento habitual por razones sociales.