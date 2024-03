Cuáles son las enfermedades que abordan los medicamentos gratis de PAMI

Además de los medicamentos gratis, PAMI ofrece la cobertura de otras prescripciones en diferentes porcentajes, dependiendo de la patología que presente el jubilado o pensionado solicitante, sea este afiliado a la obra social.

Así, PAMI ofrece medicamentos para patologías agudas con hasta un 60% de descuento; para patologías crónicas con hasta un 80% de descuento; hipoglucemiantes, insulina y tiras reactivas en hasta un 100% de descuento; medicamentos oncológicos, HIV, tratamientos especiales y para personas con discapacidad también en un 100%.

En tanto, hasta fines de marzo, PAMI mantiene la cobertura completa de los medicamentos ambulatorios en hasta cuatro prescripciones, para aquellos jubilados y pensionados que no puedan pagar el importe del medicamento con el descuento habitual por razones sociales.

Qué documentación necesito para retirar los medicamentos gratis de PAMI durante marzo 2024

Según establece oficialmente PAMI, el retiro de los medicamentos gratis en farmacia con cobertura de la obra social puede gestionarse con:

La receta electrónica de color blanco.

La receta manual celeste debidamente activada.

Es importante recordar a los afiliados de PAMI que las recetas celestes no activadas no son aceptadas en farmacias, por lo que no podrán retirarse los medicamentos gratis.

Los jubilados y pensionados afiliados a PAMI pueden consultar si su receta celeste está activada en la siguiente direcciónweb: www.pami.org.ar/validadordereceta