Cuánto sale sacar el DNI y el pasaporte desde marzo 2026: el nuevo cuadro tarifario del Renaper
El ministerio del Interior oficializó los aumentos que rigen desde este 6 de marzo. El trámite básico de DNI subió a $10.000 y el pasaporte ordinario alcanzó los $100.000. Conocé todos los valores según la urgencia.
El Registro Nacional de las Personas (Renaper) puso en vigencia un nuevo esquema de tasas para sus servicios.
Según las resoluciones 19/2026 y 106/2026, los nuevos valores buscan garantizar la sostenibilidad del organismo ante la creciente demanda de trámites.
¿Cuánto cuesta el DNI desde marzo?
El costo depende de la rapidez con la que se necesite el documento. Un dato clave: el primer DNI para recién nacidos sigue siendo gratuito hasta los seis meses.
Para ciudadanos argentinos:
- DNI Trámite regular: $10.000 (incluye robo, pérdida, cambio de domicilio o actualizaciones).
- DNI Express: $26.000.
- DNI 24 horas: $41.000.
- DNI al instante: $57.000 (en centros habilitados).
Para extranjeros:
- El valor para ejemplares o actualizaciones (residencia temporaria o permanente) es de $20.000.
Nuevos precios del Pasaporte 2026
El documento de viaje registró una actualización significativa en todas sus modalidades:
- Pasaporte regular: $100.000.
- Pasaporte Express: $200.000.
- Pasaporte al instante: $330.000 (se tramita en aeropuertos y oficinas específicas).
- Documento para apátridas y refugiados: $100.000.
Otros trámites y servicios
El Renaper también ajustó los aranceles para gestiones específicas y validaciones digitales:
- Autorización de viaje al exterior (menores): $30.000.
- Informes forenses sobre DNI: $15.000.
- Credenciales diplomáticas: $31.000.
- Validaciones digitales (API): Entre $20 y $70 por transacción para organismos o empresas.
Se mantiene la gratuidad para los siguientes casos:
- Personas que acrediten falta de recursos económicos (incluye a sus hijos menores).
- Trámites de rectificación de sexo y cambio de nombre (Ley de Identidad de Género).
- Primer ejemplar por inscripción tardía.
- Errores de emisión detectados dentro de los primeros 90 días de la entrega.
