Bono de ANSES marzo 2026: ¿quiénes quedan fuera del refuerzo de $70.000?

El esquema de pagos de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) para marzo 2026 trae consigo una actualización del 2,9% por movilidad para todo el universo de jubilados y pensionados. Sin embargo, la distribución del bono extraordinario de $70.000 no será universal.

Al tratarse este bono de ANSES de una «ayuda económica previsional» diseñada para apuntalar exclusivamente a los sectores de menores ingresos, la normativa vigente establece límites claros basados en el haber percibido.

Esta segmentación genera que un grupo considerable de la clase pasiva —aquellos que con sus aportes superan los umbrales de la mínima— no perciba el refuerzo o lo haga de manera parcial, marcando una brecha en la liquidación final del tercer mes del año.

Bono de ANSES en marzo 2026 | Jubilados que superan el techo de ingresos: el límite de los $439.600

El principal factor de exclusión para el cobro del bono es el nivel de ingresos mensuales. El Gobierno fijó un «techo» que surge de sumar la jubilación mínima de marzo 2026 ($369.600,88) más el monto máximo del bono ($70.000).

En consecuencia, quedan fuera del cobro del refuerzo en marzo 2026:

Jubilados con haberes medios y altos : aquellos cuya jubilación base ya supere los $439.600,88 no percibirán ninguna suma extra bajo concepto de bono.

: aquellos cuya jubilación base ya supere los $439.600,88 no percibirán ninguna suma extra bajo concepto de bono. Titulares de múltiples beneficios: si una persona percibe una jubilación y una pensión al mismo tiempo, y la suma de ambas supera el tope mencionado, tampoco será alcanzada por el beneficio, ya que el bono se otorga «por titular» y no por beneficio.

Bono de ANSES en marzo 2026: regímenes especiales y otras excepciones de la normativa

Existen ciertos sectores del sistema previsional que, por su naturaleza o por la caja a la que pertenecen, no están contemplados en el Decreto 109/2026 para recibir este auxilio económico:

Cajas provinciales no transferidas: los jubilados de cajas profesionales o provinciales que no dependen directamente de ANSES (como algunas de Córdoba, Santa Fe o regímenes municipales específicos) se rigen por sus propias normativas de aumento y no reciben los bonos nacionales. Pensiones de privilegio: los exfuncionarios o beneficiarios de regímenes especiales con haberes superiores quedan automáticamente excluidos del refuerzo. Copartícipes excedidos: si en una pensión compartida el monto total a distribuir entre los derechohabientes supera el tope de la mínima más el bono, el refuerzo no se aplica.

El «bono proporcional» de ANSES en marzo 2026: quiénes cobran menos de $70.000

Es vital aclarar que no estar «excluido» no siempre significa cobrar el bono completo. Existe un grupo intermedio que percibirá un monto proporcional.

Si un jubilado cobra más de la mínima ($369.600,88) pero menos del tope máximo ($439.600,88), ANSES le liquidará únicamente la diferencia necesaria para alcanzar ese techo.

Por ejemplo, quien perciba un haber de $400.000, recibirá un bono de $39.600,88 en lugar de los $70.000 redondos. Esta medida busca evitar que quienes están apenas por encima de la mínima terminen percibiendo menos ingresos que los beneficiarios del haber básico.