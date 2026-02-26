Topes y exclusiones: las condiciones especiales del bono de $70.000 en marzo 2026

El Poder Ejecutivo nacional oficializó este miércoles 25 de febrero 2026 el pago de un nuevo bono extraordinario previsional de hasta $70.000 a través de ANSES para marzo 2026. La normativa, publicada en el Boletín Oficial bajo las firmas del presidente Javier Milei y sus ministros, ratifica la continuidad de la política de refuerzos mensuales para sostener los ingresos del sector más vulnerable del sistema.

Según el texto oficial, esta asistencia económica que paga ANSES tiene carácter no remunerativo y se liquidará de forma automática junto con los haberes mensuales, sin necesidad de trámites adicionales por parte de los beneficiarios.

Condiciones especiales del bono ANSES: copartícipes y carácter del beneficio en marzo 2026

El Decreto 109/2026 introduce precisiones técnicas para evitar confusiones en el cobro. En el caso de las pensiones con copartícipes (cuando el beneficio se divide entre varios familiares de un mismo titular fallecido), el bono no se multiplica.

La normativa es clara: el beneficio se considera como correspondiente a un único titular, independientemente de cuántas personas participen del cobro derivado de esa pensión.

Asimismo, al ser un refuerzo de carácter no remunerativo, el monto de $70.000 presenta las siguientes características:

No está sujeto a ningún tipo de descuento (obra social o aportes).

(obra social o aportes). No se computa para el cálculo del aguinaldo (SAC).

(SAC). No genera derechos para otros conceptos de movilidad futura.

Bono ANSES: quiénes cobran el refuerzo en marzo 2026 y cuáles son los topes establecidos

El universo de beneficiarios que percibirán el bono incluye tanto a las prestaciones contributivas como a las no contributivas administradas por ANSES. El objetivo principal es garantizar un piso de ingresos que actúe como red de contención frente a la evolución de los precios.

El alcance detallado por el decreto comprende a:

Jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).

del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA). Titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).

(PUAM). Beneficiarios de Pensiones No Contributivas (PNC) por vejez, invalidez y madres de siete hijos o más.

Un punto crucial de la normativa es la proporcionalidad: quienes cobren el haber mínimo garantizado recibirán los $70.000 íntegros. Por el contrario, aquellos que perciban un monto superior pero por debajo del nuevo tope (la suma de la mínima más el bono), recibirán un importe proporcional hasta alcanzar dicho límite.

Contexto normativo del Bono ANSES: la transición hacia la nueva movilidad

La oficialización de este bono se da en un marco de revisión del sistema previsional. El Gobierno fundamentó la medida señalando que la fórmula de movilidad aplicada anteriormente generó un desfasaje real frente a la inflación, lo que obligó a la implementación de estas «ayudas económicas» mensuales que se vienen otorgando de manera ininterrumpida desde principios de 2024.

Para marzo 2026, este refuerzo se suma al aumento del 2,9% ya confirmado por el IPC de enero, consolidando una estrategia de actualización que combina porcentajes fijos por ley y sumas discrecionales para los haberes más bajos.