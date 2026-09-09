«Cuenta regresiva»: cuándo empieza, dónde es y cómo llegar a la Feria del Libro 2026 de Neuquén
El megaevento literario de la Patagonia arranca este viernes 11 de septiembre en el predio del MNBA con entrada libre y gratuita. El mapa completo de ubicaciones en el Parque Central, los horarios clave y la agenda de figuras estelares como Alejandro Dolina y Reynaldo Sietecase.
Comenzó la cuenta regresiva para la Feria Internacional del Libro 2026 en Neuquén. La 13° edición del evento cultural más importante de la Patagonia convertirá al Parque Central en un polo literario con entrada libre y gratuita.
Todo lo que tenés que saber sobre fechas, ubicaciones y la grilla de invitados nacionales.
Cuándo empieza y los días clave de la Feria Internacional del Libro 2026
La feria abrirá sus puertas este viernes 11 de septiembre y se extenderá durante diez días, hasta el domingo 20 de septiembre de 2026.
El evento contará con 140 presentaciones de libros, 95 stands comerciales, tres auditorios funcionando en simultáneo y 53 actividades exclusivas para escuelas.
Esta edición rendirá homenaje a Jorge Luis Borges por los 40 años de su fallecimiento y propondrá reflexiones a 50 años del último golpe de Estado cívico-militar.
Dónde se hace y cómo llegar a la Feria del Libro 2026 en Neuquén
El evento tomará como base principal el predio del Museo Nacional de Bellas Artes (MNBA) de Neuquén Capital y sus inmediaciones. Las actividades y muestras también se distribuirán en la Sala de Arte Emilio Saraco y el Museo Paraje Confluencia, integrando todo el corredor cultural del Parque Central.
Al estar ubicada en el corazón de la ciudad (a metros de la Avenida Olascoaga), se puede llegar caminando desde el microcentro o utilizando las distintas líneas del sistema de transporte público (consultando las paradas cercanas al Parque Central en la App Cole).
La grilla nacional: los imperdibles de la Feria del Libro 2026 en Neuquén
Bajo el lema “Libros que transforman, una ciudad en movimiento”, la feria reunirá a referentes del periodismo, la literatura, la filosofía y el teatro. Los platos fuertes incluyen:
- Verónica Boix: Abre el ciclo el viernes 11 (20:00 hs) con un conversatorio sobre vínculos e intimidad en la literatura.
- Reynaldo Sietecase y Guillermo Martínez: Presentarán sus últimas novelas (Cabrón y Un crimen dialéctico) acompañados por la crítica Eugenia Zicavo.
- Alejandro Dolina: Desembarca con su histórico ciclo de humor y filosofía La venganza será terrible.
- Mauricio Kartun: El jueves 17 (20:00 hs) dictará la masterclass “Manual de supervivencia teatral”.
- Martín Sivak y Pompeyo Audivert: El viernes 18 habrá doble jornada fuerte con periodismo y memoria, seguido por la premiada obra Habitación Macbeth.
- Darío Sztajnszrajber y Soledad Barruti: El sábado 19 subirán a escena con el espectáculo cruzado Historias de amor y de muerte.
- Viviana Rivero: Cerrará la nómina nacional el domingo 20 (20:00 hs) con la presentación de Ellas.
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