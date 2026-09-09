«Cuenta regresiva»: cuándo empieza, dónde es y cómo llegar a la Feria del Libro 2026 de Neuquén

Comenzó la cuenta regresiva para la Feria Internacional del Libro 2026 en Neuquén. La 13° edición del evento cultural más importante de la Patagonia convertirá al Parque Central en un polo literario con entrada libre y gratuita.

Todo lo que tenés que saber sobre fechas, ubicaciones y la grilla de invitados nacionales.

Cuándo empieza y los días clave de la Feria Internacional del Libro 2026

La feria abrirá sus puertas este viernes 11 de septiembre y se extenderá durante diez días, hasta el domingo 20 de septiembre de 2026.

El evento contará con 140 presentaciones de libros, 95 stands comerciales, tres auditorios funcionando en simultáneo y 53 actividades exclusivas para escuelas.

Esta edición rendirá homenaje a Jorge Luis Borges por los 40 años de su fallecimiento y propondrá reflexiones a 50 años del último golpe de Estado cívico-militar.

Dónde se hace y cómo llegar a la Feria del Libro 2026 en Neuquén

El evento tomará como base principal el predio del Museo Nacional de Bellas Artes (MNBA) de Neuquén Capital y sus inmediaciones. Las actividades y muestras también se distribuirán en la Sala de Arte Emilio Saraco y el Museo Paraje Confluencia, integrando todo el corredor cultural del Parque Central.

Al estar ubicada en el corazón de la ciudad (a metros de la Avenida Olascoaga), se puede llegar caminando desde el microcentro o utilizando las distintas líneas del sistema de transporte público (consultando las paradas cercanas al Parque Central en la App Cole).

La grilla nacional: los imperdibles de la Feria del Libro 2026 en Neuquén

Bajo el lema “Libros que transforman, una ciudad en movimiento”, la feria reunirá a referentes del periodismo, la literatura, la filosofía y el teatro. Los platos fuertes incluyen: