Feria del Libro de Neuquén 2026: las actividades para los más chicos, día por día la grilla de shows en el Museo de Bellas Artes

Ya se palpita la XIII edición de la Feria Internacional del Libro «Marcelo Berbel» de Neuquén que, como es costumbre, se realizará en el Museo Nacional de Bellas Artes. El evento que reúne a los apasionados de la literatura del Alto Valle tendrá su inauguración este viernes 11 de septiembre y se extenderá hasta el domingo 20. Además de charlas de escritores nacionales y shows, habrá actividades pensadas por los más chicos. Esta es la grilla completa.

La grilla de espectáculos infantiles de la Feria del Libro de Neuquén 2026

Desde la página oficial de la Feria del Libro de Neuquén resaltaron que el evento contará con obras de teatro, música y juegos para los más chicos.

Los espectaculos infantiles que habrá cada día serán los siguientes:

Viernes 11: Espectáculo Infantil «Magia Payasa» por Los entretenedores teatro. Horario: 16.00

Sábado 12: Espectáculo Infantil «Pintó Circo» por Marito diabilista. Horario: 16.00.

Domingo 13: Espectáculo Infantil «Los swing sentidos» por Cantando María Elena. Horario: 16.00.

Lunes 14: Espectáculo Infantil «Sueños de Pastel» por los Entretenedores teatro. Horario: 16.00.

Martes 15: Espectáculo Infantil «Belisario y el violín» por teatro Analuna. Horario: 16.00.

Miércoles 16: Espectáculo Infantil «Uno para todos y todos en el circo» por Marito diabolista. Horario: 16.00.

Jueves 17: Espectáculo Infantil «Juan, vos podés» por teatro Analuna. Horario: 16.00.

Viernes 18: Espectáculo Infantil «Los swing sentidos» por Cantando María Elena. Horario: 16.00.

Sábado 19: Espectáculo Infantil «Alicia en el circo de las maravillas» por Dúo D2. Horario: 16.00.

Domingo 20: Espectáculo Infantil «Mr. Peveto en acción» por Circo y Humor. Horario: 16.00.

Los escritores nacionales que brindarán charlas en la Feria del Libro de Neuquén 2026

Entre los nombres destacados de esta edición aparece Reynaldo Sietecase, quien el sábado 12, a las 19, presentará su novela “Cabrón” (Alfaguara), en una conversación con la socióloga, periodista y escritora Eugenia Zicavo. Esa misma noche, a las 21, Alejandro Dolina llegará con “La venganza será terrible”, su clásico encuentro de literatura, música, humor y reflexión. El domingo 13, a las 19, será el turno de Guillermo Martínez, que presentará “Un crimen dialéctico” (Seix Barral).

La apertura, el viernes 11 a las 20, estará a cargo de Verónica Boix, con el conversatorio “Cuerpo, intimidad y vínculos en la literatura argentina”. La segunda mitad de la Feria tendrá también una agenda especialmente fuerte. El jueves 17, el dramaturgo y director Mauricio Kartun ofrecerá la masterclass “Manual de supervivencia teatral”.

El viernes 18, Martín Sivak participará del conversatorio “Periodismo, literatura y memoria”, mientras que ese mismo día, a las 20, Pompeyo Audivert presentará “Habitación Macbeth”, una de las obras teatrales más reconocidas de los últimos años.

El sábado 19, Darío Sztajnszrajber y Soledad Barruti llegarán con “Historias de amor y de muerte”, un espectáculo que cruza filosofía, literatura y reflexión. El cierre de los invitados nacionales será el domingo 20, a las 20, con Viviana Rivero, que presentará su última novela, Ellas (Random House).

Diario Río Negro también será parte de la Feria. La librería Lecton ocupará el stand 41 de la carpa 1, con todas las novedades literarias, y afuera estará el tráiler de la radio, con programas en vivo y actividades durante el encuentro.